In occasione del Festival della TV di Dogliani, Mara Venier è tornata sulla battuta di Fiorello: “Non ho paura di chi vuole Domenica In”.

La risposta di Mara Venier

La battuta lanciata da Fiorello durante una diretta Instagram ha fatto rumore e non è sfuggita di certo. Lo showman siciliano si è detto pronto a prendere in mano le redini di Domenica In dopo Mara Venier. La reazione della storica padrona di casa non si è fatta attendere. Intervenuta in diverse occasioni, tra cui TV Talk e recentemente al Festival della TV di Dogliani, la conduttrice ha messo le cose in chiaro con la solita ironia e determinazione.

«Quella di Fiorello è stata una boutade», ha detto Mara, liquidando la provocazione con un sorriso. La Venier ha ribadito con fermezza che la domenica pomeriggio di Rai 1 è ancora affar suo. «Io non ho paura di niente, certamente non della TV e nemmeno di chi vorrebbe fare Domenica In», ha aggiunto, spegnendo le voci di possibile sostituzione.

Mara Venier ha poi anticipato che nella prossima stagione tornerà alla guida del programma TV. La stessa ha però spiegato che l’idea è quella di realizzare un format più corale: «Sarò la conduttrice, ma insieme ad altri. Non sappiamo ancora chi. Domenica In sarà più simile a quella delle origini, come con Bisteccone. Mi alleggerisco, sono molto felice. Ma ne ho ancora voglia, e finché c’è voglia, si va avanti».

Chi vedrebbe bene la Venier

Guardando al futuro del programma, però, la conduttrice non fa mistero su chi vedrebbe bene dopo di lei. E no, non sembra esserci Fiorello:

«Stefano De Martino è bravissimo, simpatico, ha fatto un grande percorso, e non si è montato la testa. Potrebbe rivoluzionare il format. E poi vedo bene anche Alberto Matano, con un taglio più giornalistico». Due nomi che secondo Mara Venier potrebbero raccogliere il testimone, ma non adesso.

Lei stessa infatti ci ha tenuto a ribadire: “Domenica In non è mai andata così bene come quest’anno. Vuol dire che la gente ha ancora voglia di vedermi”. Chi affiancherà quindi Mara Venier nella prossima stagione?