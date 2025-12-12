In queste ore Fiorello ha fatto una proposta alla Rai, suggerendo che la sua trasmissione La Pennicanza dovrebbe andare in onda in tv con uno show vero e proprio. Ecco le dichiarazioni del conduttore, che hanno fatto il giro del web.

La proposta di Fiorello

Dopo la chiusura di Viva Rai 2, in questi mesi Fiorello è tornato in diretta radiofonica con un programma tutto suo, La Pennicanza. Lo show sta tenendo compagnia al grande pubblico e sta ottenendo un grande successo. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato che sta già facendo discutere il web. Con la sua solita ironica, il comico, spalleggiato dall’amico di sempre Biggio, ha fatto una proposta alla Rai, suggerendo che La Pennicanza dovrebbe andare in onda tv con uno show vero e proprio. Queste le parole del presentatore siciliano, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web:

“I vertici Rai stanno sbagliando tutto: questo programma deve andare in TV, secondo me. Ma non ci vogliono. Senza fare modifiche, niente, andrebbe bene così com’è. Non devi toccare niente”.

In molti si sono dunque trovati d’accordo con la proposta di Fiorello di trasformare La Pennicanza in uno show televisivo e ci si chiede già se la Rai accoglierà il suggerimento del presentatore. Nel mentre, di recente, Rosario è anche tornato a parlare del Festival di Sanremo, chiudendo le porte ad una sua eventuale conduzione. Spiegando il perché di questa scelta, il comico ha dichiarato senza mezzi termini:

“Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria, e non sarebbe giusto neanche per chi guarda vedermi sempre lì“.

