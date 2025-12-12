Slitta la finale del Grande Fratello: ecco quando va in onda e quando sapremo chi vincerà il reality show condotto da Simona Ventura.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello

Colpo di scena dell’ultimo momento! Stando a quanto è emerso in queste ultime ore, la finale del Grande Fratello slitterà e non andrà più in onda il 15 dicembre. Nonostante pochi giorni fa si sia svolta la semifinale e Simona Ventura abbia dato appuntamento con l’ultima puntata al prossimo lunedì, pare che Mediaset abbia deciso di riorganizzare il palinsesto, stravolgendo i piani.

Stando a quanto rivela FanPage, lunedì 15 il GF andrà regolarmente in onda, ma, a sorpresa, non si tratterà dell’ultima diretta di questa edizione. Secondo quanto riferito, si svolgerà dunque una sorta di seconda semifinale, durante la quale verrà eletto il quinto e ultimo finalista. A contendersi il titolo ci sono Omer e Domenico. Solo uno di loro raggiungerà i suoi compagni, mentre l’altro dovrà lasciare immediatamente la casa.

Ma quando va in onda dunque la finale del Grande Fratello? FanPage ha risposto anche a questo. L’ultima puntata è prevista per giovedì 18 dicembre. La prossima settimana, di conseguenza, il reality andrà in onda con un doppio appuntamento e di certo questa notizia farà felici tutti i fan.

Ma cosa accadrà e chi sarà a vincere quest’anno il programma? Ricordiamo che al momento sono quattro i finalisti già proclamati: Giulia, Jonas, Anita e Grazia. A loro si aggiungerà poi uno tra Omer e Domenico. Appuntamento dunque con la finale a giovedì 18 dicembre, naturalmente in prima serata su Canale 5.

