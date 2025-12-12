Le due artiste saranno in gara al Festival e condividono un legame in comune: Walter Ricci, ex fidanzato di entrambe.…

Sanremo 2026: le due artiste sullo stesso palco

Il Festival di Sanremo 2026 promette già colpi di scena non solo sul piano musicale, ma anche personale. Arisa e Serena Brancale, entrambe in gara, condividono infatti un particolare in comune: Walter Ricci, ex fidanzato di entrambe le cantanti. La notizia, riportata da Alberto Dandolo sulla rubrica I buoni, i belli, i cattivi di Oggi, ha subito acceso l’immaginazione del gossip, che ipotizza tensioni o sfide non solo artistiche, ma anche personali tra le due artiste.

Il passato sentimentale con Walter Ricci

Walter Ricci, musicista e compagno di entrambe in momenti diversi, ha avuto relazioni molto diverse con le due cantanti. Con Serena Brancale la storia è stata lunga e intensa: cinque anni di legame, condividendo anche progetti professionali. Oggi, nonostante la fine della relazione, tra i due permane un forte legame di amicizia, rispetto e affetto.

Con Arisa, invece, la relazione è stata più recente e breve, iniziata nel 2024 e terminata meno di un anno dopo. Walter stesso ha spiegato in una recente intervista, che la separazione è stata motivata dalla difficoltà di conciliare vita sentimentale e percorsi professionali, affermando:

“Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi nulla di ciò che sto vivendo.”

Arisa, dal canto suo, ha sottolineato che il musicista era più invaghito della sua immagine pubblica che di lei personalmente, commentando:

“Si era innamorato del mio personaggio, non di Rosalba.”

Curiosità e gossip: sarà una “sfida al vetriolo”?

Il mondo della musica e dello spettacolo non perde occasione per osservare i retroscena personali dei protagonisti. Il fatto che Rosalba Pippa, in arte Arisa e Serena condividano un ex in comune ha subito alimentato i titoli dei giornali e le previsioni sul Festival. Pur mancando ancora mesi all’inizio di Sanremo 2026, il gossip ipotizza un possibile confronto non solo artistico, ma anche emotivo, tra le due cantanti.