Fiorello sogna di fare Domenica In e la rivelazione in diretta spiazza tutto il web: ecco le sue dichiarazioni

Nel corso di una diretta Instagram, Fiorello, che proprio in questi giorni è tornato in radio con un nuovo programma, ha rivelato di avere un sogno nel cassetto: Domenica In!

La rivelazione in diretta di Fiorello

Dopo alcuni mesi di assenza dal grande schermo, in questi giorni Fiorello ha debuttato in radio con il suo nuovo programma, La Pennicanza. Tuttavia sembrerebbe che l’amato showman stia già pensando al suo ritorno in tv e che attualmente stia vagliando una serie di idee. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti sorpresi. Il comico infatti ha tenuto una diretta su Instagram e nel corso della live ha rivelato di avere un sogno nel cassetto. Di cosa si tratta? Nientemeno che di Domenica In! Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Davide Maggio:

“Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe”.

Ma non solo. Proseguendo il suo discorso, Fiorello ha anche spiegato come sarebbe la sua Domenica In e ha così aggiunto: “Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto”.

Come di certo in molti sapranno, proprio Domenica In si appresta a festeggiare la sua 50esima edizione e di certo affidare la conduzione a Rosario sarebbe un vero colpaccio. Ma cosa accadrà dunque? I vertici Rai decideranno di accogliere la richiesta del comico? Non resta che attendere per scoprire cosa succederà nei prossimi mesi.