Nel corso di una diretta su Instagram, Angelo Madonia è tornato a parlare dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle e ha svelato come sta dopo quanto successo in trasmissione.

Le parole di Angelo Madonia

Dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle, Angelo Madonia ha detto in più occasioni la sua e non ha mancato occasione di replicare o lanciare frecciatine (come quella a Selvaggia Lucarelli). Ieri però il ballerino durante una diretta su Instagram ieri è tornato a parlare di quanto successo nei giorni scorsi.

“Sto bene, sono sereno”, ha esordito così Angelo Madonia sui social rivolgendosi ai suoi fan. Il ballerino ci ha tenuto a fare dei ringraziamenti speciali per chi gli è stato vicino in queste giornate così particolari: “Ho avuto un’ondata di affetto, tanta vicinanza e solidarietà. Mi ricorderò sempre di questi giorni e dell’amore ricevuto”.

Angelo Madonia ha però deciso di limitarsi e non entrare troppo nei dettagli di quanto successo. Ha preferito piuttosto parlare di come ha trascorso queste giornate:

“Non voglio parlarvi di quello che è accaduto, ma di come ho trascorso questo periodo. L’ho fatto serenamente, circondato dalle persone a me care, che sono la mia vera ricchezza”. Poi ancora ha aggiunto: “Sabato scorso non mi avete visto, ma sto benissimo. Si va avanti, i problemi della vita sono altri”.

Nel suo discorso non ha voluto alimentare ulteriormente le polemiche, ma anzi cercare di contrastarle, tanto che ha precisato: “Probabilmente tanti di voi si aspettavano un mio intervento polemico ma io non ho niente da dire rispetto a questa vicenda. È andata come è andata e sono qui per dirvi grazie”.

Qualcuno poi tra i tanti commento ha scritto in modo provocatorio che magari avrebbe dovuto ballare con Sonia Bruganelli anziché con Federica Pellegrini. Con un sorriso Angelo Madonia ha replicato: “Forse, chi lo sa”.

Prima di concludere ci ha tenuto anche a mandare un messaggio di incoraggiamento a tutti gli altri concorrenti e colleghi che stanno proseguendo la competizione, in vista della finale del 21 dicembre: “Per chi prosegue Ballando con le Stelle mi piacerebbe augurare un forte in bocca al lupo e che vinca il migliore”, ha detto ancora Angelo Madonia.

Insomma se qualcuno si sarebbe aspettato qualche frecciata da parte di Angelo Madonia, si sbagliava di grosso!