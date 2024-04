Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Amadeus Fiorello Viva Rai 2

Questa mattina a Viva Rai 2 Fiorello ha aperto con un comunicato Rai sul futuro di Amadeus. Parole ironiche tra il serio e il faceto, che hanno destato sospetti tra i telespettatori.

Fiorello torna sul futuro di Amadeus

Quale sarà il futuro di Amadeus? Lontano dalla Rai o proseguirà la sua carriera a servizio della rete di Viale Mazzini? In questi giorni c’è grande attesa per conoscere quale sarà il responso finale. Nonostante i tentativi di rinnovi contrattuali, al momento non sembra esserci una risposta definitiva così come il nome del suo successore.

Fiorello ieri a Viva Rai 2 aveva parlato di un comunicato Rai dove ci sarebbe stata una dichiarazione chiara su cosa farà Amadeus. Si tratta di una situazione parecchio confusa e mentre Fanpage.it sostiene ci sarebbe una trattativa in corso con l’azienda e il suo intento di restare, Dagospia ha dato una versione dei fatti differente. Il sito di Roberto D’Agostino ha parlato infatti di un presunto addio imminente da parte del conduttore e un accordo trovato con Discovery. A lui, sempre secondo il portale, dovrebbe aggiungersi Fiorello dopo l’estate.

Questa mattina a Viva Rai 2 proprio lo showman è tornato a parlarne, nella puntata del 12 aprile. Fiorello ha rilasciato un comunicato piuttosto ironico con la firma dei vertici attuali e del passato per poi dire: “Amadeus lascia la Rai e va al NOVE”. Le parole del conduttore hanno chiaramente destato scalpore tra i presenti, dato che con il suo solito modo di fare tra il serio e il faceto ha lasciato qualche dubbio.

La verità su #Amadeus e il passaggio al canale radice quadrata di 81. @Fiorello svela il mistero a #VivaRai2 pic.twitter.com/IN0EyQk5pt — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 12, 2024

Intanto sempre Fiorello, in apertura di puntata, ha chiarito le voci sul suo futuro in Rai e non solo quello dell’amico Amadeus:

“Sono coinvolto anche io, scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l’estate. Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto ‘dove min**ia è questo NOVE?'”.

Di conseguenza dopo aver dato parola su Amadeus, ironizzando, Fiorello ha fatto sapere: “Io smentisco, a me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano”.

Infine Fiorello ha voluto scherzare anche sul prossimo Festival di Sanremo: “Dopo il comunicato della Rai letto qui, possiamo dire anche che ha incontrato la Rai e farà lui il prossimo Festival. Dopo Amadeus c’era bisogno di una figura come la sua”.

Per ora quindi non c’è alcuna conferma definitiva su cosa succederà e non ci resta che pazientare per avere notizie certe!