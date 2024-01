Un GF infinito! Il reality va avanti fino ad aprile in contemporanea con L’Isola

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questo Grande Fratello sarà infinito! Il realtà proseguirà fino ad aprile e per qualche settimana andrà in onda con L’Isola dei Famosi

Il Grande Fratello cambia ancora! Per i prossimi mesi (avete capito bene) il reality di Alfonso Signorini avrà una nuova collocazione nel palinsesto di Canale 5. E così sarà fino all’inizio de L’Isola dei Famosi! Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Grande Fratello in onda fino ad aprile!

Nuovi importanti cambiamenti in arrivo a Mediaset coinvolgeranno ancora il Grande Fratello (e non solo)! Questa edizione ha avuto parecchi stravolgimenti all’interno del palinsesto per svariati motivi. Si era partiti con il doppio appuntamento, poi con uno singolo a settimana, ma le sorprese non sembrano essere finite. Adesso con l’arrivo del mese di febbraio è prevista un’altra modifica, come fa sapere TV Blog sul proprio sito. Cosa succederà?

Dal 16 febbraio su Rai 1 partirà The Voice Senior con la conduzione di Antonella Clerici e la confermata giuria formata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la new entry Arisa. Ma c’on’è un ma, fate attenzione! Tutti si aspettavano di vedere come “avversario” televisivo Ciao Darwin, ebbene… non sarà così! Questo perché la trasmissione condotta da Paolo Bonolis si sposterà nello slot del mercoledì (libero) e lascerà spazio alla seconda puntata settimanale del Grande Fratello.

A partire da questa data (parliamo sempre del 16 febbraio ovviamente) dunque il reality condotto da Alfonso Signorini si ritroverà ancora con il doppio appuntamento e lo farà fino all’8 aprile. Da questo giorno in poi dovrebbe partire un altro atteso programma: L’Isola dei Famosi! Si vocifera che per altre due settimane circa il Grande Fratello andrà in onda SOLO il venerdì, per lasciare al lunedì la messa in onda dell’adventure game.

Queste quindi le mosse di Mediaset per contrastare la Rai e portare a termine l’avventura del Grande Fratello e dare via al nuovo percorso con L’Isola dei Famosi. Tanti cambiamenti in vista dunque, salvo sorprese e colpi di scena!