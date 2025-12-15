Ospiti a La Volta Buona, i Jalisse hanno cantato per la prima volta la canzone che hanno presentato a Sanremo 2026 e che è stata scartata da Carlo Conti.

Ecco la nuova canzone dei Jalisse

Sono ormai 29 anni di fila che i Jalisse tentano, senza successo, di tornare sul palco del teatro Ariston. Negli ultimi tre decenni infatti il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha inviato una canzone alla direzione artistica del Festival di Sanremo, con la speranza di prendere parte alla gara tra i Big. Tuttavia i due artisti continuano ad essere scartati e anche quest’anno non hanno avuto fortuna.

Subito dopo l’annuncio di Carlo Conti, che poco poco più due settimane fa rivelato il cast della prossima edizione del Festival della canzone italiana, la Drusian e Ricci hanno condiviso un ironico video sui loro social, con tanto di palloncini, e hanno così affermato: “La saga continua. L’anno prossimo festeggiamo la cifra tonda”. In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha sorpreso il web.

Oggi infatti i Jalisse sono stati ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona. Proprio nel corso della diretta hanno presentato per la prima volta Taratata, la canzone che è stata esclusa dal Festival di Sanremo 2026. Il brano fin dal primo momento ha convinto i presenti in studio, il pubblico da casa e anche gli utenti del web. In molti si sono dunque chiesti come mai il duo non ce l’abbia fatta.

I @Jalisseofficial cantano per la prima volta a #LVB “Taratata”, il loro brano escluso da #Sanremo2026 pic.twitter.com/9lpGtUcLNv — La Volta Buona (@voltabuonarai) December 15, 2025

Nel mentre la padrona di casa Caterina Balivo, rivolgendosi alla Drusian e a Ricci, ha affermato: “Nelle mie storie, la settimana scorsa, ho fatto un sondaggio e ho chiesto al pubblico se secondo loro non venite presi a Sanremo per pregiudizio o perché la canzone non è giusta. Il pregiudizio è prevalso con l’85%. Le persone dicono che non siete a Sanremo perché c’è un pregiudizio su di voi”.

