1 Secondo le più recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Flavia Vento potrebbe tornare nella casa del GF Vip 5 in compagnia dei suoi 7 cani

A sole 24 ore dalla partenza ufficiale del GF Vip 5 Flavia Vento ha preso la decisione di lasciare ufficialmente la casa, ritirandosi dal reality e abbandonando così il gioco. La showgirl, per via della mancanza dei suoi 7 cani, per i quali ha pianto tutto il giorno, ha deciso così di rinunciare alla sua avventura, tornando dai suoi amati animali. Non sono mancate naturalmente centinaia di critiche, e numerosi sono stati gli attacchi verso la Vento, che tuttavia ha proseguito imperterrita per la sua strada. Ciò nonostante sembrerebbe che Flavia, che in passato è scappata da altri reality, ci abbia ripensato e che sia tornata sui suoi passi. Già nel corso della seconda puntata del GF Vip 5, una volta in studio, la showgirl ha espresso la sua volontà di tornare in casa, affermando:

“Ma se trovo un’amica che mi tiene i cani io poi posso rientrare in casa?”.

Lo stesso Alfonso Signorini ha promesso che avrebbe pensato alla richiesta della showgirl, e adesso arriva un’indiscrezione clamorosa! Stando a quanto riporta Libero Quotidiano infatti sembrerebbe che Flavia Vento possa rientrare nella casa del GF Vip 5 in compagnia dei suoi 7 cani! La produzione starebbe infatti valutando l’ipotesi di concedere una seconda chance alla soubrette, e per la prima volta nella storia del reality a varcare la porta rossa potrebbero essere anche gli animali domestici della Vento, che avrebbero una zona riservata. Questo quanto si legge in merito:

“Esce dalla porta, ma rientra dalla finestra. Per Flavia Vento sarebbe pronto il piano B al Grande Fratello Vip. Colpo di scena. Dolo aver abbandonato il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall’inizio, la produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa). Sarebbe stata questa la condizione messa nero su bianco nella trattativa. Si tratterebbe di un clamoroso precedente, mai accaduto prima. Ma quasi certamente, almeno secondo le voci giunte alle nostre orecchie, l’ipotesi di un ritorno della Vento in casa mischierebbe ancora di più le carte, regalando un nuovo capitolo. Col “Vento” in poppa”.

Che dunque Flavia Vento rientri davvero nella casa del GF Vip 5 con i suoi 7 cani? In attesa di ulteriori news, rivediamo le parole della showgirl in merito al suo abbandono.