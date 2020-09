Flavia Vento chiede di rientrare nella casa: il GF Vip accetterà?

A sole 24 ore dalla partenza della quinta edizione del GF Vip, come sappiamo Flavia Vento ha deciso di ritirarsi dal gioco, lasciando ufficialmente la casa. La showgirl ha infatti accusato la mancanza dei suoi sette cani, e dopo aver pianto tutto il giorno la Vento ha deciso di tornare a casa sua. Solo poche ore fa, per chiarire ulteriormente la faccenda, Flavia nel corso di un’intervista a Il Giornale ha svelato i retroscena della sua decisione, affermando:

“Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico. […] Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo”.