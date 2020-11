1 Flavio Briatore ha chiesto a Elisabetta Gregoraci di sposarlo di nuovo? Ecco cosa sappiamo

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé all’interno della casa del Grande Fratello Vip e ancora un volta si tratta di Flavio Briatore, che le avrebbe chiesto di risposarlo. La presentatrice, ricordiamo, è stata legata con l’imprenditore per diversi anni, dal 2008 al 2017. In tutto questo tempo è avvenuta anche la nascita di un figlio, ovvero Nathan Falco.

Si tratta, quindi, di una relazione importante. Specialmente nelle prime settimane della sua permanenza nel reality, infatti, molte volte ha toccato l’argomento. Gli altri inquilini si sono mostrati curiosi e lei, spesso, ha raccontato di avvenimenti poco piacevoli nella sua nel corso della loro storia, ma anche di bei momenti.

Di quest’ultimi ne ha parlato anche l’ex marito in una lettera che ha scritto per l’ex compagna e presentata in diretta al GF Vip qualche settimana fa. Al suo interno, infatti, si può riscontrare l’affetto che lui prova ancora per lei e, ovviamente, per il figlio che hanno avuto insieme. Nelle ultime ore, tuttavia, si è fatto strada un gossip su Twitter (il video lo trovate qui sotto). Questo è uscito dalla bocca di Elisabetta Gregoraci e riguarda proprio Flavio Briatore, il quale le avrebbe chiesto di risposarlo.

La Gregoraci si trovava, questo pomeriggio, nel giardino della Casa e tutto stava procedendo tranquillamente. Insieme a lei, seduti a chiacchierare, chi era sintonizzato sulla diretta h24 ha visto Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Proprio parlando del più e del meno, perciò, la showgirl se ne esce con la seguente frase:

Mi ha richiesto di sposarlo dopo il lockdown.

Si tratta di una notizia shock quella uscita dalla bocca di Elisabetta Gregoraci e che coinvolge anche Flavio Briatore. Le reazioni degli altri sono state per lo più stupite. Oppini, infatti, ha esclamato: “Davvero?“, mentre la Salemi ha optato per un: “Mi sento male! Tu hai detto no?“. Tutta questa storia, però, sarà vera o falsa? Bisognerà ascoltare la versione di Briatore prima di giudicare.