Dopo essere risultato positivo al Covid-19, Flavio Briatore è guarito. Ecco come sta oggi l’imprenditore, che è già tornato a Montecarlo

Solo qualche settimana fa avevamo appreso, tramite il settimanale L’Espresso, che Flavio Briatore ha contratto il Covid-19. Inizialmente si è parlato di gravi condizioni per il noto e stimato imprenditore. Tuttavia poco dopo tali dicerie sono state prontamente smentite con un comunicato ufficiale da Patrizia Spinelli, suo braccio destro. Lo stesso Briatore è intervenuto in merito, affermando di stare bene e ringraziando per i numerosi messaggi di affetto ricevuti.

Si è poi appreso, tramite una nota divulgata dall’ospedale San Raffaele, che Flavio era stato inizialmente ricoverato per una prostatite. Solo in seguito è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Così dopo una settimana di ricovero, l’imprenditore ha affrontato un lungo isolamento domiciliare nella casa milanese dell’amica e socia Daniela Santanchè. Adesso arrivano però ottime e liete notizie: Flavio Briatore è infatti guarito dal Covid-19 ed è già tornato nella sua casa a Montecarlo! Questo quello che riporta ANSA in merito:

“Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus. Lo apprende l’ANSA da fonti vicine all’imprenditore proprietario del Billionaire che, dopo due tamponi con esito negativo, nella tarda serata di ieri è tornato nella sua residenza a Montecarlo. Briatore, 70 anni, è stato in isolamento domiciliare nella casa milanese dell’amica Daniela Santanchè da sabato 29 agosto, dopo quasi una settimana di ricovero all’ospedale San Raffaele. Lo stesso Briatore ha pubblicato su Instagram una storia sul suo rientro a Montecarlo. Nel video si vede la vetrina di una pasticceria con torte su cui è scritto Bonne Rentrée e Back to School, e di riflesso lo stesso Briatore che gira il video con il telefonino indossando cappellino e mascherina”.

Il peggio è passato dunque per Flavio Briatore! L’imprenditore è guarito dal Covid-19, e adesso può lasciarsi alle spalle questo terribile momento.

Nel mentre come apprendiamo noi di Novella 2000, attualmente Briatore non ha ancora visto la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, che tra poche ore varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 5! In attesa di ulteriori news facciamo un enorme in bocca al lupo a Briatore.

