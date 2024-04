Flavio Briatore torna sui social dopo il tumore: “Fate prevenzione, è importante”

Social

Andrea Sanna | 2 Aprile 2024

Sui social Flavio Briatore è tornato sui social dopo il tumore benigno al cuore: “Sto bene e vi ringrazio tutti”, poi l’importante messaggio: “Fate prevenzione, è importante”.

C’è stata grande preoccupazione in queste ultime settimane intorno a Flavio Briatore. L’imprenditore ha subito una delicata operazione per un tumore benigno al cuore e al suo fianco, c’è sempre stata la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci e la sua famiglia.

C’è da dire però che non appena si è diffusa la notizia Flavio Briatore fin da subito ha ricevuto un affetto incredibile da parte dei suoi cari (su tutti il figlio Nathan che pochi giorni prima aveva festeggiato il compleanno), non solo di volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche dalla gente comune. Ieri ha avuto modo di fare una passeggiata e incontrare moltissime persone, che si sono fermate per sincerarsi sul suo stato di salute.

Per tale ragione Flavio Briatore ha voluto realizzare un video dove ha ringraziato tutti per essersi preoccupati, informando poi: “Ragazzi, volevo dirvi che sto bene. Intanto volevo ringraziarvi tutti. Perché mai più immaginavo di ricevere così tante manifestazioni da parte di tantissima gente. Ieri ho fatto una passeggiata e c’era un mucchio di gente, che mi salutava e stringeva la mano e mi chiedeva come sto”.

Infine sempre Flavio Briatore con queste parole ci ha tenuto a inviare un messaggio importantissimo: “Sto bene, non posso ringraziare personalmente tutti. Con questo messaggio vi voglio ringraziare tutti. Ma il messaggio che voglio inviare è quello di fare prevenzione, perché è fondamentale. Un altro messaggio che io vi voglio dare è quello di pregare, che ogni tanto non fa male”.

Con queste belle parole Flavio Briatore ha voluto dunque fare sapere come sta oggi dopo l’operazione e il bel messaggio sulla prevenzione di certo non passerà inosservato. Una pronta guarigione all’imprenditore da parte di tutti noi.