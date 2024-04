Anita risponde ad alcune domande dei fan su Beatrice e sul loro rapporto

Social | Spettacolo

29 Marzo 2024

Grande Fratello

Intenta a rispondere alle domande dei fan, Anita Oliveri è tornata anche sul rapporto con Beatrice Luzzi avuto nella Casa del GF e che spesso le ha viste scontrarsi. Alcune risposte date da Anita hanno però spiazzato tutti.

Anita Olivieri e le parole su Beatrice

Tornata alla quotidianità, Anita Olivieri si sta godendo (così come i suoi compagni d’avventura) la vita fuori dalla Casa del Grande Fratello. Ora che è uscita anche lei ha scoperto cosa si diceva sul suo conto e, in questi giorni, ha già avuto modo di rispondere agli utenti. Pensiamo alle assurde teorie sulla sua presenza al GF o al mancato segui tra lei e Perla Vatiero. Così al rapporto con Beatrice Luzzi.

È noto ormai che tra Anita Oliveri e Beatrice Luzzi non c’è mai stato feeling e sono spesso arrivate allo scontro. E dopo averle riservato già qualche frecciatina durante una diretta Instagram con Alessio Falsone (che ha peraltro smentito una presunta rissa avvenuta al party del GF), è tornata a parlare di lei. Ma oggi, se avesse la possibilità, la ragazza cercherebbe o no un chiarimento con l’attrice ed ex coinquilina?

È questa la domanda che un utente le ha posto nelle scorse ore nel box delle domande di Instagram. E non è tardata ad arrivare la risposta di Anita Olivieri: “Penso che fuori dalla Casa sia tutto molto più ‘fattibile’. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse”.

Nel suo profilo, tra i tanti quesiti e curiosità, Anita ha ricevuto altre domande su Beatrice Luzzi. Qualcun altro le ha chiesto cosa direbbe e farebbe se dovesse incontrare l’attrice in un’altra occasione. Anche in questo caso la Olivieri ha detto la sua: “Che alla fin fine siamo state due figure forti del programma. Nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco. E questo ha portato a essere più esposte. Di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente, come è normale che sia”.

Vedremo ora se queste buone intenzioni avranno anche un seguito e porteranno Anita Olivieri e Beatrice Luzzi a chiarire le divergenze avute nella Casa.