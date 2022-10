Flavio Briatore, il premio al Billionaire Resort & Lion in the Sun

Il Billionaire Resort di Flavio Briatore vince un premio

Il Billionaire Resort e il Lion in the Sun sono due esclusivi resort che si trovano in Africa, più precisamente a Malindi in Kenya, di proprietà di Flavio Briatore. Notizia delle ultime ore è che questi hanno vinto un prestigioso premio, ovvero l’Africa’s Leading Boutique Resort 2022 ai World Travel Awards. Per quanto riguarda il primo si tratta di una location che offre un soggiorno pieno di intrattenimento ma allo stesso tempo rilassante. Parliamo di uno dei più esclusivi resort della costa del Kenya. La struttura è ubicata tra l’Oceano Indiano e gli spazi incontaminati dell’Africa orientale.

Il Lion in the Sun di Flavio Briatore visto dall’alto

Continuando, invece, con il Lion in the Sun – A Billionaire Retreat, questo è situato a 300 metri dalla struttura che abbiamo descritto poc’anzi. È il posto ideale per riprendere fiato e immergersi in una delle quattro piscine ad acqua salata presenti oppure rifugiarsi in uno degli spazzi ricchi di personalità messi a disposizione. La location è perfetta per organizzare qualsiasi tipo di evento. Ci riferiamo a occasioni speciali quali ritiri aziendali o festeggiamenti più intimi e privati. Sicuramente un’occasione da non lasciarsi scappare. Sul sito dedicato, inoltre, leggiamo:

Circondati dalle calme acque cristalline dell’Oceano Indiano scoprite una vera gemma, il Billionaire Resort & Retreat Malindi. Prendete fiato e ricaricatevi nel resort dove le anime e i sensi vengono stimolati e rinvigoriti. Un ambiente elegante e mondano fonde gli standard più alti di servizio con la tranquilla essenza dell’Africa Orientale.

Il portale, poi, continua menzionando il soggiorno da sogno che si può vivere in questo luogo nel quale si ha l’opportunità di scoprire la cultura del Kenya e una cucina eclettica e raffinata. Non a caso, come affermato già all’inizio, il Billionaire Resort e il Lion in the Sun di Flavio Briatore hanno vinto il premio Africa’s Leading Boutique Resort 2022. Seguiteci per altre news sull’imprenditore.

