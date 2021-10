Arriva un premio per Flaza

In questi giorni come sappiamo a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Flaza. Alla cantante di Amici 21 infatti, dopo che ha violato alcune importanti regole della scuola, è stata sospesa la maglia dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. La maestra così in queste ore ha dovuto pensare alla punizione adeguata per la sua allieva, e in molti hanno ipotizzato che la showgirl eliminasse Flavia, così come accaduto con Inder. In puntata tuttavia è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato il web senza parole.

Lorella Cuccarini infatti non solo non ha eliminato Flaza, nonostante le abbia nuovamente sospeso la maglia, ma le ha dato addirittura un premio. Alla cantante è stato infatti comunicato che il produttore di Blanco, Michelangelo, ha prodotto la sua canzone Malefica! Queste le dichiarazioni della Cuccarini:

“Eliminarti ora sarebbe un fallimento per te, ma soprattutto per me. Se meriti una carriera nel mondo della musica sarà il pubblico a dirlo. Ma vorrei che prima le persone ti conoscessero veramente. Sei entrata con una tua canzone, Malefica. Questo brano, tu non lo sai, è stato prodotto in queste settimane da un produttore importante, che si chiama Michelangelo. Vorrei che tu ne ascoltassi una parte, senza cantarla. Farti esibire oggi sarebbe un privilegio che ancora non meriti”.

A quel punto in molti sul web hanno duramente attaccato non solo Flaza, ma anche la stessa Lorella Cuccarini. Secondo il pensiero dei più infatti la cantante per via del suo atteggiamento avrebbe meritato l’eliminazione. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni all’interno della scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.

