Ieri sera Lunetta Savino ha affermato a Belve che il suo bacio peggiore sul set stato quello con Enrico Brignano. Oggi pomeriggio, a La Volta Buona, Flora Canto ha parlato in difesa del marito.

A Belve Lunetta Savino ha parlato della sua carriera, dagli inizi passando anche per Un medico in famiglia e a un certo punto la conduttrice le ha chiesto di rivelare quale fosse stato il suo bacio migliore e quale quello peggiore. Nel primo caso ha fatto il nome di Emilio Solfrizzi mentre nel secondo Enrico Brignano.

LEGGI ANCHE: Domenica In, spunta il nome del primo co-conduttore di Mara Venier della prossima edizione

I due hanno lavorato proprio in Un medico in famiglia anche se la scena in questione non è stata rivelata. Oggi, a La Volta Buona, Caterina Balivo ha voluto come ospite Flora Canto che ha difeso il marito. “Non ho visto l’intervista perché stavamo facendo se**o“, ha esordito scherzando la cantante. Poi ha proseguito:

“Quando le altre ci toccano i mariti… Questa è stata un’uscita un po’ infelice, data anche dalla domanda. Questa cosa la sapevo anche da Enrico. Il bacio è stato faticoso. Lunetta ha dichiarato che non sopporta i baci sul set. Enrico è stato sempre galante.

Lunetta all’epoca aveva 10 anni più di lui e il ruolo non l’aiutava. Aveva la parannanza, il mollettone… Un uomo magari non lo ha uno slancio così passionale. Dopo 4 ciak gli hanno detto che era arrivata la pizza e finalmente le ha dato quel bacio”.

Flora Canto ha poi specificato che in passato “ci sono state attrici che hanno dichiarato che i baci erano anche passionali“. Il discorso si è comunque chiuso specificando che si stava scherzando e giocando, in quanto Flora non ha per niente nulla contro l’attrice.