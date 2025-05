In queste ore sta circolando sul web il nome di un noto conduttore come possibile successore di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier lascerà Domenica In dalla prossima stagione televisiva? Al momento non lo sappiamo ma in queste ore si sta parlando molto di un suo successore. Ecco il nome che sarebbe in pole position.

Gabriele Corsi a Domenica In?

Mara Venier ha chiuso questa stagione di Domenica In con un discorso che ha messo un po’ in allarme i fan. Molti sospettano che questa sia stata l’ultima edizione da lei condotta, totalmente oppure in solitaria, ma ancora non abbiamo conferme.

La conduttrice stessa ha ribadito che vorrebbe come suo successore Alberto Matano oppure Stefano De Martino, in quanto le piacciono molto i loro stili. Anche Fiorello si è candidato e la Zia d’Italia ha così risposto in un’intervista:

“Davide Maggio aveva ragione che sembrava un addio il mio. Abbiamo trovato una nuova chiave corale di Domenica In. Dobbiamo portare dell’altro, con dei compagni. Chi vorrei avere accanto?

Non posso dirlo, non so. Ma visto che Fiorello ha detto che vuole fare Domenica In… Quindi Fiorello, se vuoi entrare nel gruppo…?! Lui ha detto “dopo Mara”, invece io faccio un invito e dico: perché dopo Mara? Si fa con Mara“.

Adesso però, grazie a Davide Maggio, spunta un nuovo nome che non era ancora stato mai menzionato. Più che di un sostituto, in questo caso, si parla di un co-conduttore che avrebbe il volto di Gabriele Corsi. Nel corso degli anni lo abbiamo visto lavorare in trasmissioni sul NOVE e come commentatore dell’Eurovision Song Contest per diversi anni.

Il suo compito, in questo caso, sarebbe quello di dar vita a un gioco musicale all’interno di Domenica In. Per adesso restano solamente indiscrezioni e non sappiamo che cosa ci sia di vero, quindi prendiamo le informazioni con le pinze. L’incertezza, infatti, aleggia su Corsi così come Mara e il resto del cast.