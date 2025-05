Lunetta Savino ha fatto una rivelazione in merito ad alcuni baci che ha dato sui diversi set nei quali ha lavorato. Ecco chi sono stati il migliore e il peggiore baciatore con cui ha lavorato.

La rivelazione di Lunetta Savino

Dopo l’intervista di Mario Balotelli, che ha parlato anche della sua relazione con Raffaella Fico, è stato il turno di Lunetta Savino. L’attrice ha parlato della sua carriera e delle difficoltà che ha riscontrato al cinema ma non poteva mancare anche una menzione al successo di Un medico in famiglia.

Subito dopo ha citato il ruolo da protagonista in Libera e al suo amore per il lavoro che fa ormai da molti anni. In questo periodo di tempo ha baciato diversi colleghi anche se, come lei stessa ha affermato a Belve, non è una grande fan di questi momenti. Le effusioni finte non le sono mai piaciute e prova fastidio nel ricrearle.

Francesca Fagnani ha quindi colto la palla al balzo ha chiesto a Lunetta Savino di dirle qual è stato l’attore che le ha dato il miglior bacio e quale è stato quello peggiore. Per quanto riguarda lo scambio d’affetto più bello ha fatto il nome di Emilio Solfrizzi, mentre nel secondo caso ha menzionato Enrico Brignano: “Perché è un comico. I comici non sono bravi a fare queste scene“.

Il momento si è chiuso con una risata da parte di entrambe le donne sedute in studio e la chiacchierata è potuta proseguire toccando tanti altri temi. La serata proseguirà anche con l’intervista a Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria.