Florence + The Machine, la band britannica guidata dalla straordinaria voce di Florence Welch ritorna per la seconda volta ad I-DAYS (un bis dopo il memorabile concerto sold out del 2023) venerdì 3 luglio 2026 all’ Ippodromo SNAI San Siro. Florence + The Machine, nota per i suoi spettacoli dal vivo e la sua voce unica e iconica, è stata protagonista come headliner di festival di grande importanza, collaborando e condividendo il palco con icone del calibro dei Rolling Stones, Lady Gaga e Taylor Swift, tra i tanti.

A fine ottobre uscirà il nuovo album di Florence + The Machine

Cinque album all’attivo, numerosi premi e prime posizioni delle classifiche grazie a una discografia che dal 2009, con la pubblicazione del primo disco, ha continuato a raccogliere apprezzamenti e affezionati. In estate, Florence + The Machine ha annunciato la lavorazione di un nuovo progetto musicale, Everybody Scream, con l’uscita prevista per il prossimo 31 ottobre.

Tanti artisti in queste tre date di luglio

Oltre a Florence + The Machine, si esibiranno il 3 luglio anche i Manic Street Preachers e i Cliffords. Due giorni dopo, all’Ippodromo Snai La Maura, sarà il turno dei Foo Fighters, il gruppo di Dave Grohl (ex batterista dei Nirvana), dei The Idles e dei Fat Dog. A chiudere queste tre date, in attesa di quelle di settembre, il giorno successivo, sempre a La Maura, con System of a Down, Queens of the stone age e Acid Bath.

Quello che c’è da sapere

Ogni anno l’organizzatore lavora per migliorare non solo l’offerta artistica, ma anche l’esperienza della concert series milanese. Quest’anno sarà possibile portare all’interno delle venue, SNAI San Siro e SNAI La Maura, bottiglie d’acqua fino a un litro e mezzo (sempre senza tappo per motivi di sicurezza) e borracce in plastica e silicone con il tappo. Inoltre, entrambe le venue offrono un’ampia gamma di proposte food & beverage, anche queste evidenziate nella pianta dell’area.

Per quanto riguarda la mobilità (mezzi pubblici, parcheggi) ricordiamo a tutti di guardare le informazioni presenti sul sito per

IPPODROMO SNAI SAN SIRO https://www.livenation.it/mobilita/milano-ippodromo-snai-san-siro-2026

IPPODROMO SNAI LA MAURA https://www.livenation.it/mobilita/milano-ippodromo-la-maura-2026