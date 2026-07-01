Bagno di folla per il concerto di Rosario Miraggio, nella suggestiva cornice di Piazza Carlo di Borbone nella maestosa Reggia di Caserta. Oltre diecimila i presenti che hanno assistito ad una serata indimenticabile di musica, emozioni e solidarietà, trasformando uno dei luoghi simbolo della Campania in un grande abbraccio collettivo.

Rosario Miraggio, il concerto benefico è un successo

Il pubblico è stato protagonista, accompagnando l’artista dall’inizio alla fine dello spettacolo, cantando a squarciagola con Miraggio tutte le sue hit e gli ultimi brani che hanno segnato la sua carriera e le sue produzioni (autore Sergio Donati) più recenti il tutto coadiuvato dal produttore e direttore artistico Checco D’Alessio. Tanti gli ospiti amici di Rosario che hanno duettato con lui sul palco della Reggia : LDA, Aka7even, Francesco Da Vinci, Ivan Granatino, Mr Hyde, Mavi, Ida Rendano e Silvia Uras e le presenze importanti di Maria Esposito e Peppe Ventura, tutti gli ospiti accolti con entusiasmo da una piazza gremita.

Toccante il momento dedicato alla solidarietà con la donazione alla fondazione Santobono Pausillipon presente sul palco con l’artista Miraggio la direttrice della Fondazione Flavia Matrisciano e Salvatore Schiano presidente di ESSECI ITALIA Spa e del marchi SETABLU , che hanno regalato cinquemila euro alla fondazione: «Ringraziamo Rosario per questo gesto nobile – confida Flavia – e per aver pensato alla fondazione, conosciamo il suo valore non solo come artista ma soprattutto sotto il valore umano , siamo felici di aver accettato il suo invito e soprattutto lo ringraziamo infinitamente».

La donazione è stato un bel gesto di solidarietà che ha reso la serata ancor più emozionante perchè come ha aggiunto la direttrice Matrisciano: «Donare è più importante che ricevere, l’amore nel donare apre infinite porte, grazie ancora a Rosario». A margine del concerto, Rosario Miraggio ha voluto condividere la propria emozione: