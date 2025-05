Vincitrice del Grande Fratello ed ex concorrente de La Fattoria, Floriana Secondi nel 2022 è tornata in TV da naufraga de L’Isola dei Famosi. In questo articolo tutto ciò che c’è da sapere su di lei: dall’età e vita privata e se è possibile seguirla su Instagram.

Chi è Floriana Secondi

Nome e Cognome: Floriana Secondi

Data di nascita: 5 maggio 1977

Luogo di nascita: Roma

Età: 48 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: opinionista e libera professionista

Ex marito: Floriana è stata sposata con Mirko Fantini

Fidanzato: Floriana è fidanzata con Angelo

Figli: Floriana ha un figlio di nome Domiziano

Tatuaggi: La Secondi ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @floriana_secondi_official

Floriana Secondi età, altezza e biografia

Apriamo la biografia della concorrente de L’Isola dei Famosi, con le prime informazioni base. Quanti anni ha Floriana Secondi? La vincitrice della terza edizione del GF è nata a Roma (città dove abita ancora oggi) il 5 maggio 1977, sotto il segno del Toro, e la sua età oggi è di 48 anni.

Altezza e peso di Floriana corrispondono rispettivamente a 1 metro e 68 centimetri per 55 kg. Si tiene in forma e sui social ama mostrare il fisico e i muscoli dati da tanta palestra e attività fisica.

Simpatica e senza filtri, Floriana Secondi ha vissuto la sua infanzia con non poche difficoltà, una di queste riguarda la separazione dei suoi genitori. A causa di alcuni motivi familiari è stata mandata in collegio dalle suore e spesso in TV ha parlato della giovinezza e di quanto sia stato difficile.

Per mantenersi, come vedremo, ha svolto vari lavori.

Vita privata

Passiamo ora alla vita privata di Floriana Secondi. Come abbiamo accennato ha vissuto un’infanzia non semplice, ma è comunque riuscita a rialzarsi e diventare la donna determinata che è oggi.

In passato è stata sposata con Mirko Fantini e dal frutto del loro amore è nato un bambino. Come si chiama il figlio di Floriana Secondi? Il suo nome è Domiziano.

Chiuso il matrimonio con Mirko Fantini, Floriana Secondi ha avuto una relazione con Daniele Pompili. I due stavano per diventare genitori, ma l’ex gieffina ha avuto un aborto spontaneo, che l’ha costretta così a interrompere la gravidanza. A proposito di questo lutto, Floriana ha raccontato in TV l’accaduto.

Nel 2014 la storia con Daniele Pompili sembrava essersi conclusa, anche se nel 2017 hanno riprovato a ristabilire un legame senza successo. Risale al 2015, invece, la relazione con il cantane e ballerino egiziano Khaled Shaban.

Chi è oggi il compagno di Floriana Secondi? Il fidanzato dell’opinionista si chiama Angelo. Di mestiere fa l’architetto e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. I due sembrano essere molto innamorati.

Dove seguire Floriana Secondi: Instagram e social

I più curiosi possono seguire Floriana Secondi sui social. Oltre ad avere un profilo Facebook privato, l’opinionista potete trovarla anche su Instagram.

Sul suo account condivide tutto ciò che la riguarda da vicino. Tanti momenti di vita privata e lavorativa. Vediamo scatti in compagnia di amici e di suo figlio. Non manca anche qualche immagine della sua cagnolina Nikla.

Non mancano anche foto di Floriana che risalgono ad anni prima e dopo la sua popolarità.

Carriera

Cosa fa nella vita e che lavoro fa Floriana Secondi oggi? La vincitrice del Grande Fratello 3 nel periodo del programma era una barista. Ma ha svolto anche il mestiere di cameriera e animatrice di villaggi turistici.

Dopo il trionfo nel programma è stata spesso ospite di diverse trasmissioni televisive (molte di esse condotte da Barbara d’Urso) nel ruolo di opinionista. Ma non solo.

Da diversi anni (dal 2013) gestisce un locale a Milano Marittima e vari stabilimenti balneari oltre ad essere proprietaria di alcuni negozi. Al contempo però non manca occasione di prendere parte a ospitate televisive.

Grande Fratello 3

È il 2003 quando abbiamo fatto conoscenza per la prima volta di Floriana Secondi, al periodo 25enne e vincitrice assoluta della terza edizione.

Il longevo programma quell’anno è durata 99 giorni e ha visto per la prima volta al timone di conduzione Barbara d’Urso.

Nella stessa stagione che ha visto Floriana protagonista, abbiamo conosciuto anche Luca Argentero (arrivato terzo), oggi attore di enorme successo, ma anche Pasquale Laricchia e la sua ex Victoria Pennington (seconda classificata) e non solo!

Questo però non è l’unico reality fatto dalla Secondi..

La Fattoria

Nel 2004 (stesso anno di Flavia Vento che si è ritirata dopo pochi giorni) Floriana Secondi ha partecipato alla prima edizione de La Fattoria.

A vincere quell’anno è stato il modello e attore Danny Quinn. L’ex gieffina si è dovuta accontentare, invece, del quinto posto in classifica, alle spalle dell’attore Gigi Rizzi.

Canzone

Forse non tutti sanno ma nel 2021 Floriana Secondi ha pubblicato il suo singolo (disponibile anche su Spotify) dal titolo Flow-riana.

Floriana Secondi a L’Isola dei Famosi

Nel 2022 per Floriana Secondi arriva una nuova esperienza televisiva: L’Isola dei Famosi. Il suo percorso è durato ben 4 settimane, quando poi è stata eliminata.

Tornata nuovamente a Playa Sgamada dopo una prima eliminazione, ha affrontato poi un televoto flash con Clemente Russo ed è stata ufficialmente eliminata dal programma.

A condurre il reality show, per la seconda volta di fila, è ancora Ilary Blasi. Insieme a lei troviamo tra gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. L’inviato scelto per volare in Honduras con i naufraghi è Alvin, che torna nuovamente in questo ruolo.

Ciao Darwin 9

Nel 2024 ritroviamo Floriana come caposquadra di Ciao Darwin 9 nella serata dedicata a Tamarri ed Eleganti.

Floriana Secondi a Belve

A un anno di distanza, nel 2025, Floriana è stata ospite della terza puntata di Belve.