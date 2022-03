1 Estefania attaccata da Floriana Secondi

Nella puntata di giovedì scorso a L’Isola dei Famosi Floriana Secondi non le ha mandate di certo a dire. Anzi, ha espresso le sue antipatie in modo molto chiaro. Se prima è toccato a Nicolas Vaporidis, con il quale ha avuto un acceso scontro nel daytime, in un fuori onda nel corso della diretta ha avuto da ridire anche su Estefania Bernal. Andiamo a leggere le sue parole. Prima di tutto se l’è presa con alcuni naufraghi in generale:

“Avevi ragione tu che loro mi parlavano alle spalle e pensavano queste cose. Non ti ho creduto, scusami mi amor. Ho sbagliato. Anche se la cosa che volevo di più era fare questa isola. Ho visto fin dall’inizio le difficoltà, ma soprattutto non mi piacciono i voltagabbana. Mi sono trovata in un gruppo sbagliato. Devo essere sincera.

Quando l’altro giorno mi avete messo in coppia con Antonio sono entrata qui con l’ansia. Invece devo essere onesta, sono persone anche diverse da me, che non mi sopportano o che non mi vedono bene, ma leali. Sono dirette. Quello che pensano di me me l’hanno detto. Ci siamo confrontati. Mi sono trovata veramente a disagio riguardo ad alcune cose con gente veramente falsa“.

Ed ecco, infatti, che Floriana Secondi fa il nome di Estefania:”Mi dispiace. Potete credere alla mia parola o no. Io mi sono trovata veramente male in questo gruppo. E parlo anche di te, cara Estefania. Perché sei falsa come i soldi del Monopoli. Sei falsa pure te. Basta, grazie. Ti ho pure elogiata“. La Bernal ha chiesto spiegazioni e l’altra ha detto: “Tu parli alle spalle, bellina“. La naufraga ha negato: “Tu non lasci parlare, Floriana. Non puoi arrabbiarti con tutti! Tu non lasci parlare. Stai zitta un attimo che parla lui e poi parli di nuovo. Io parlo quando voglio“.

Floriana, infine, riferendosi a Nicolas ha detto: “Da quando ti hanno messo in coppia con certe persone… Quando si va con lo zoppo si impara a zoppicare. Questa è la verità” (QUI per il video). Continua…