Ecco chi la Vincenza di Temptation Island

Nel corso delle puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia abbiamo visto la single di Temptation Island Vincenza avvicinarsi sempre di più a Federico. Tra i due è nata un’intesa inequivocabile e questo ha suscitato la gelosia della fidanzata Floriana, la quale ha chiesto un falò di confronto anticipato. Peccato, però, che il ragazzo abbia deciso di non presentarsi. Poco dopo, però, la concorrente ne ha chiesto un altro e questa volta la coppia ha potuto confrontarsi faccia a faccia. Hanno, infatti, parlato anche del rapporto del fidanzato con Vincenza Botti. Ma avete riconosciuto la tentatrice?

Come riporta anche il sito Caffeina Magazine, la single del reality ha già avuto diverse esperienze televisive nel corso della sua vita. Lei nasce a Salerno nel 1995. Da piccola ha studiato danza e ha vinto diversi concorsi. Dal 2014, invece, ha iniziato a partecipare ai concorsi di bellezza. Piano piano si è, quindi, fatta strada e nel 2015 ha potuto prendere parte a Miss Italia. In questa occasione si è classificata terza aggiudicandosi anche la fascia di Miss Curvy. Di lì a poco, perciò, entra nel corpo di ballo di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate e del programma televisivo L’anno che verrà.

Ma non finisce qui. Alcuni potrebbero aver riconosciuto Vincenza Botti di Temptation Island, infatti, anche per un’altra apparizione in TV. Stiamo parlando della trasmissione Uomini e Donne. La giovane è stata una delle corteggiatrici di Andrea Damante. Non solo. Ha tentato anche la carriera in campo cinematografico entrando nel cast di un cinepanettone di Massimo Boldi. Infine, tra le cose note, sappiamo che è stata selezionata tra le 40 finaliste di Miss Universe Italy nel 2020.

Vi ricordavate di lei? Fatecelo sapere nei commenti e ricordate di seguirci per tanti altri aggiornamenti e news sul percorso delle coppie all’interno del reality di Canale 5.

Novella 2000 © riproduzione riservata.