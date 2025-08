Un vero e proprio bagno di folla per i protagonisti di Temptation Island, accolti come delle star a Napoli. Alcuni di loro, in particolare Antonio, Marco e Rosario sono stati totalmente circondati dalle fan, che non vedevano l’ora di abbracciarli o scattare dei selfie insieme.

Accoglienza da star per i fidanzati di Temptation Island

Temptation Island ormai si è concluso e i protagonisti che ne hanno fatto parte sono sotto ai riflettori. Tutti sembrano essere curiosi di sapere come vanno le cose per fidanzati e fidanzate, se qualcuno si è ritrovato, dato che i loro account social al momento non sono ancora attivi (ma ci sarebbe un motivo dietro).

Nonostante ciò però molti fan di Temptation Island hanno comunque avuto la possibilità di incontrare alcuni di loro, come accaduto recentemente a Napoli. Sui social è diventato virale un video dove si vedono dei fidanzati del reality show di Canale 5. Nel filmato in questione sono letteralmente accerchiati da diverse ragazze, alla ricerca del selfie del momento, di un video saluto o simili.

In particolare tra i fidanzati che si vedono ci sono Antonio, Marco e Rosario di Temptation Island. Tutti e tre sono sembrati piuttosto disponibili e sorridenti e hanno cercato di dare importanza e attenzioni alle presenti prestandosi a realizzare delle foto insieme. Insomma un momento che sicuramente le fan presenti non dimenticheranno.

Il video sui protagonisti di Temptation Island è diventato rapidamente virale sui social e sta facendo parecchio discutere tra gli utenti, tra chi si è detto d’accordo ed entusiasta e chi, invece, ha sollevato come al solito delle critiche.

Mentre si godono la popolarità fidanzati e fidanzate di Temptation Island li vedremo molto presto in TV, dato che saranno tra i primi ospiti della nuova edizione di Uomini e Donne. Qui scopriremo cosa è successo tra loro in queste settimane. E chissà quante sorprese ci attenderanno.