In queste ore uno dei fidanzati di Temptation Island sembrerebbe aver violato il regolamento del programma dopo essere tornato attivo sui social. Ecco tutto quello che sta accadendo.

Violazione per uno dei fidanzati di Temptation Island?

Temptation Island è ufficialmente giunto al termine, tuttavia in questi giorni si sta ancora parlando molto dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show. Il pubblico infatti è curioso di scoprire cosa è accaduto alle coppie dopo la fine della trasmissione e in rete non sono mancate diverse segnalazioni su alcuni concorrenti. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che ha attirato l’attenzione del web. Pare infatti che uno dei fidanzati abbia violato il regolamento della trasmissione, dopo essere tornato attivo sui social. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

Come in molti avranno notato, nonostante il reality sia terminato, i protagonisti al momento hanno chiuso i loro profili Instagram. Il motivo potrebbe essere legato a una clausola contrattuale, in vista dei confronti tra le coppie che si terranno nelle prossime settimane nello studio di Uomini e Donne. Tuttavia in queste ore si è mormorato che uno dei fidanzati abbia aver violato il regolamento.

Come fa notare Lorenzo Pugnaloni, dopo la fine di Temptation Island Antonio Panico pare essere tornato attivo sui social. Nella bio del suo account infatti il compagno di Valentina Riccio ha ricordato la partecipazione al programma e tra i suoi follower spunta nientemeno che Gemma Galgani.

Le cose tuttavia non sono come sembrano. Poco fa infatti Valentina ha contattato l’esperto di gossip, spiegando cosa è accaduto in realtà. Pare infatti che si tratterebbe di un profilo fake. Qualcuno si starebbe spacciando per Antonio, che al momento dunque non ha ancora fatto ritorno sui social.

Antonio senza dubbio è stato uno dei principali protagonisti di questa edizione e il suo viaggio nei sentimenti ha appassionato tutti i telespettatori. Al termine del suo percorso, come abbiamo visto, Panico ha stupito la sua compagna con una bellissima proposta di matrimonio e a oggi i due hanno già dato il via ai preparativi per le nozze, che si celebreranno nei prossimi mesi.