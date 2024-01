Quanti follower hanno perso in un mese Chiara Ferragni e Fedez dopo il Pandoro-gate

NEWS

Nicolò Figini | 10 Gennaio 2024

Chiara Ferragni Fedez

A Pomeriggio 5 sono stati rivelati i dati riguardanti i follower persi da Chiara Ferragni e Fedez dopo lo scandalo riguardante il Pandoro-gate.

Quanti follower hanno perso Chiara Ferragni e Fedez

Oggi Myrta Merlino ha parlato a lungo di Chiara Ferragni e Fedez, ovviamente per quanto riguarda il caso del Pandoro dal quale sono scaturite tantissime polemiche. Una storia che ha avuto anche delle ripercussioni a livello di follower e credibilità. La sua immagine ha subito un danno grave e la perdita di seguaci ne è una prova.

Stando a un servizio mandato in onda da Myrta Merlino, infatti, noti servizi che si occupano del conteggio dei follower hanno stimato che Chiara avrebbe perso oltre 228mila persone, mentre il marito Federico ne avrebbe persi più di 114mila.

“In un solo mese ha visto fuggire oltre 114 mila seguaci. Chiara Ferragni 228 mila”.

Al momento non sappiamo che cosa accadrà e quale strategia metterà in atto la Ferragni per risolvere questo suo errore di comunicazione con il proprio pubblico. La Merlino ha anche messo un punto alla faida nata con Fedez sui social con le seguenti parole:

“Personalmente mi auguro che Chiara possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma i temi sono di non poca importanza. Noi siamo qui con la lista di domande e se lui o Chiara volessero rispondere alle nostre domande sarebbero i benvenuti. Inoltre, io che sono amante dei cani, starei ore a guardare Paloma”.

Vedremo se nel prossimo futuro i Ferragnez accetteranno l’invito a Pomeriggio 5 oppure se preferiranno il silenzio stampa per il momento. L’inviato di Myrta ha inoltre fatto notare che per tutto il giorno Chiara Ferragni non ha pubblicato nulla sul suo profilo, così come ha fatto Fedez. Tuttavia dopo pochi minuti ha segnalato che l’influencer si è fatta vedere con un mazzo di fiori in mano.

Non appena avremo maggiori news in merito non esiteremo ad aggiornarvi.