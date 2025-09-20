Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 22 al 26 settembre
Colpi di scena a non finire per la serie turca Forbidden Fruit: anticipazioni dal 22 al 26 settembre delle puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 14:20 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Anticipazioni Forbidden Fruit 22 settembre
La puntata di lunedì si apre con un Alihan devastato dal dolore: si sente profondamente tradito da chi meno si aspettava.
In preda al tormento, si confida con Zerrin, cercando comprensione. Tuttavia, lei fatica a capire davvero le sue motivazioni.
Intanto, la trama e le anticipazioni di Forbidden Fruit si fa sempre più intensa: Lila è angosciata all’idea di perdere per sempre suo zio, mentre Erim osserva con sconcerto i comportamenti sempre più inspiegabili di sua madre Ender.
Cosa sta davvero tramando dietro le quinte?