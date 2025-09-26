Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 29 settembre al 3 ottobre
Di seguito ecco tutte le anticipazioni delle puntate del 29 settembre al 3 ottobre 2025 di Forbidden Fruit
Nuova settimana di Forbidden Fruit: ecco tutte le anticipazioni delle puntata dal 29 settembre al 3 ottobre della serie turca, in onda su Canale 5 alle 14:20 e su Mediaset Infinity.
Anticipazioni Forbidden Fruit 29 settembre
La trama di Forbidden Fruit si apre con un imprevisto a dir poco esplosivo.
Dundar si presenta a casa di Zeynep per chiederle scusa, ma finisce per fraintendere uno scherzo di Caner ed Emir, che si erano coperti il volto per spaventarla. Preso dal panico, estrae una pistola e li minaccia seriamente.
Zeynep interviene per placare la tensione, ma nel trambusto il piccolo Kaju, il cagnolino, fugge via. Ritrovato poco dopo, Alihan decide di tenerlo con sé, convinto che Zeynep non sappia gestirlo.
Peccato che Ender non abbia alcuna intenzione di convivere con un cane in casa.