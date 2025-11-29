Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 1° al 6 dicembre 2025
Cosa succede in Forbidden Fruit nelle puntate dal 1° al 6 dicembre? Le anticipazioni
Forbidden Fruit con le anticipazioni dal 1° al 6 dicembre 2025 ci regala nuove tensioni tra i protagonisti. Ecco cosa succede nella serie turca di Canale 5, in onda anche su Mediaset Infinity.
Anticipazioni Forbidden Fruit 1° dicembre 2025
A Istanbul, Yildiz sta cercando di mettere in difficoltà Kemal, mostrandogli alcune foto compromettenti con Ender, sperando di farlo cadere in discredito agli occhi di Halit.
Purtroppo, il suo piano non riesce come sperato. Ma non è tutto: Yildiz deve anche affrontare le accuse di Zerrin e Lila, che la mettono in guardia sul possibile tradimento del marito.
Nel frattempo, Dundar, geloso del rapporto tra Zeynep e Hakan, si confida con Alihan, ma la stessa Zeynep tranquillizza il suo fidanzato, spiegandogli che Hakan è solo un amico.