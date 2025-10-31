Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 3 al 7 novembre 2025
Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit con le puntate in onda dal 3 al 7 novembre 2025
Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate dal 3 al 7 novembre 2025 svelano una settimana piena di colpi di scena, per la serie turca di Canale 5 e in onda anche su Mediaset Infinity.
LEGGI ANCHE: Bahar contro Piril, la resa dei conti è vicina: le anticipazioni de La forza di una donna dal 3 all’8 novembre
Anticipazioni Forbidden Fruit 3 novembre
La puntata si apre con Irem fuori di sé dalla rabbia: accusa Yildiz di averla usata solo per i propri scopi.
Per difendere la sorella, Zeynep si prende tutta la colpa, ma poco dopo confida a una cugina che Yildiz si è addirittura alleata con la sua acerrima nemica, Ender, pur di riconquistare Kemal.
La trama di Forbidden Fruit si tinge di dolore: Zeynep non vuole ascoltare le spiegazioni di Yildiz e la respinge senza pietà.