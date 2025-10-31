Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate dal 3 al 7 novembre 2025 svelano una settimana piena di colpi di scena, per la serie turca di Canale 5 e in onda anche su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 3 novembre

La puntata si apre con Irem fuori di sé dalla rabbia: accusa Yildiz di averla usata solo per i propri scopi.

Per difendere la sorella, Zeynep si prende tutta la colpa, ma poco dopo confida a una cugina che Yildiz si è addirittura alleata con la sua acerrima nemica, Ender, pur di riconquistare Kemal.

La trama di Forbidden Fruit si tinge di dolore: Zeynep non vuole ascoltare le spiegazioni di Yildiz e la respinge senza pietà.

