Su Canale 5 non solo Forbidden Fruit tra le tante nuove serie turche. Il 12 e 13 luglio arriva Innocence. Scopriamo le anticipazioni delle prime puntate e la trama completa.

Innocence anticipazioni trama 12 luglio 2025

Quando inizia Innocence su Canale 5, la nuova serie TV turca il cui nome originale è Masumiyet? La data di inizio è prevista per sabato 12 e domenica 13 luglio al pomeriggio alle 14:30.

I più curiosi, amanti delle soap, vorranno certamente conoscere le anticipazioni di Innocence, che vi proporremo qui a seguire, a partire dalla prima puntata di sabato 12 luglio:

Ela è una studentessa universitaria. S’innamora del capo di suo padre, l’affascinante Ilker Ilgaz, di 35 anni. L’uomo è però fidanzato con Irem, una seducente influencer. Lui però convince Ela che la storia con la sua fidanzata sia finita da tempo, inventandosi che abbia dei seri disturbi e che lei non riesce a elaborare la rottura.

Ovviamente come rivelano le anticipazioni di Innocence del 12 luglio 2025 svelano che Ela crede alle parole di Ilker, a che se spesso si ingelosisce. Vorrebbe infatti che lui dica a tutti della rottura con Irem, così da fare in modo che non debbano più nascondersi in ufficio per potersi vedere.

Questo perché la trama di Innocence fa sapere che Ela è stata scelta da Ilker come tirocinante, questo quindi permette ai due di vedersi di nascosto. Un giorno però Bahar, la madre di Ela scopre che la figlia esce con Ilker e ne resta sconvolta.

Il giorno dei suoi 18 anni, Ela viene buttata per strada dalla macchina di Ilker.

Trama puntate serie turca 13 luglio

Come procedono le anticipazioni e la trama delle puntate della serie turca? Innocence domenica 13 luglio continua così:

Bahar è ancora sconvolta dopo la scoperta della relazione tra sua figlia e Ilker Ilgaz. Questo le porta ad avere un duro confronto. Quando Tumur interviene, però, Bahar decide di non dire niente a suo marito.

Ela, come si legge dalle anticipazioni di Innocence, nel mentre fa sapere di andare dall’amica Burcak per trascorrere la notte, ma la verità è che si fa accompagnre da Umur da Ilker. Dopo un litigio, hanno il loro primo rapporto. Le fantasie romantiche della ragazza vengono subito infrante quando Ilker sostiene che non dormiranno insieme.

Tornata a casa Ela viene scoperta da sua madre. In seguito con un “flashforward” si arriva alla notte del compleanno di Ela. I parenti si domandano perché non sia presentata alla festa. Così Bahar chiama Ilker per domandargli dov’è sua figlia. Lui sconvolto risponde che non sa di cosa sta parlando, ma è in pessime condizioni con macchie di sangue ovunque.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Innocence e quali saranno le anticipazioni?

Dove vederlo Masumiyet in TV e streaming Innocence

Se anche voi siete intenzionati a seguire Innocence potete farlo certamente. Ma in TV e streaming dove vederlo Masumiyet (nome originale della serie)?

Lo show va in onda come detto su Canale 5, ma volendo potete anche scegliere di seguirlo o andarlo a rivedere su Mediaset Infinity, sito o app che sia.