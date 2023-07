NEWS

Andrea Sanna | 4 Luglio 2023

Chi è

Il web è impazzito per Fouad Elshafie, tentatore di Gabriela a Temptation Island. Ecco chi è tra età, vita privata e Instagram

Con il suo avvicinamento alla fidanzata di Temptation Island, Gabriela Chieffo, Fouad Elshafie ha attirato l’attenzione della ragazza (ma anche quella del pubblico). Cosa sappiamo sul conto del tentatore? Scopriamo le informazioni che siamo riusciti a recepire tra età, vita privata e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Fouad Elshafie

Nome e Cognome: Fouad Elshafie

Data di nascita: 31 maggio 1991

Luogo di nascita: Roma

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: fotografo autodidatta

Fidanzata: Fouad è single

Figli: Fouad non ha figli

Tatuaggi: Fouad ha dei tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @fouad_elsha

Fouad Elshafie età, altezza e biografia

Si chiama Fouad Elshafie ed è uno dei tentatori di Temptation Island. Siamo riusciti a scovare qualcosa in più sulla sua biografia. Quanti anni ha e dov’è nato Fouad? Sappiamo che è nato a Roma il 31 maggio 1991 sotto il segno dei Gemelli. La sua età dunque è di 32 anni.

Dal nome probabilmente vi sarete chiesti quali sono le sue origini. Ebbene Fouad di Temptation Island è per metà romano e metà egiziano.

Altra curiosità deriva dal suo nome che in arabo significa “cuore”.

Non conosciamo invece altezza e peso del ragazzo, ma dalle immagini abbiamo visto comunque che è molto alto. Quindi a occhio e croce potrebbe avere un’altezza che supera 1 metro e 80 centimetri. Appena avremo info più dettagliate vi informeremo.

Vita privata

A proposito della vita privata di Fouad Elshafie cosa sappiamo? Per prima cosa possiamo dire che se ha preso parte a Temptation Island è single e dunque non c’è alcuna fidanzata al suo fianco.

Nella clip di presentazione ha svelato di avere due fratelli a cui è molto legato. Uno dei due tra l’altro è il suo gemello, si chiama Yousi da quanto abbiamo scoperto, con cui ha un rapporto speciale. Per questo, infatti, il suo motto è proprio l’unione tra lui e i suoi fratelli, ma anche l’essere vero e non avere maschere.

Che lavoro fa Fouad Elshafie di Temptation Island? I più potrebbero pensare che è un personal trainer o modello. Ma questo forse (non ne abbiamo certezza) potrebbe farlo forse per passione. In realtà infatti il tentatore ha un locale di nome Interno 7 con i suoi fratelli da circa sei/sette anni.

Ma è anche un fotografo autodidatta e pian piano sta trasformando questa sua passione in un vero e proprio lavoro.

Tra 10 anni, in ogni caso, il tentatore Fouad si vede con più attività e con una famiglia, ma anche no. Punta però a esser felice, dunque se non dovesse riuscire gli basta essere felice.

Dove seguire Fouad di Temptation Island: Instagram e social

Chi volesse ha la possibilità di poter seguire Fouad Elshafie su Instagram sul suo profilo personale, ma anche su Facebook. Al momento l’account è privato, dunque sarà impossibile recepire ulteriori informazioni.

Sicuramente però non mancheranno foto accurate dove mette in mostra il suo fisico statuario oltre a dare risalto anche al proprio lavoro di fotografo.

Sappiamo però, come precisato da lui stesso, che è possibile trovare i suoi lavori anche su due pagine Instagram che lui stesso ha linkato nel suo profilo: si tratta del ristorante Interno 7, ma anche su FouYou_Photos.

Fouad Elshafie a Temptation Island

Nel 2023 con il ritorno di Temptation Island su Canale 5, tra i tentatori troviamo anche Fouad Elshafie. Ragazzo moro, dai lineamenti marcati e precisi, con una barba curata e un fisico palestrato. Abbastanza alto e molto elegante.

Su Witty TV è possibile recuperare la sua clip di presentazione in cui si definisce estroverso, solare e sorridente. Però è anche emotivo e preferisce stare nel ‘dietro le quinte’.

Non ama stare al centro dell’attenzione. Infatti a tal proposito ha detto: “Se dovessi dire un pregio mio direi la semplicità e essere umile, parlo sempre in faccia e non voglio che la gente mi parli dietro, perché comunque è una cosa che io non faccio. Sono una persona buona e generosa, emotiva e magari questo a una ragazza piace. Poi credo anche il sorriso”.

Caratteristiche queste che Fouad Elshafie pensa possano piacere di lui e che, evidentemente hanno colpito molto anche Gabriela di Temptation Island.

Il percorso di Fouad Ehshafie a Temptation Island

Conosciamo quindi il percorso di Fouad Elshafie a Temptation Island. Partiamo subito con il dire che si è avvicinato a Gabriela. Ma come si sono evolute poi le cose tra loro. Scopriamo i dettagli: