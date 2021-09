In tanti hanno notato che Francesca Cipriani ha fatto rimuovere il tatuaggio che aveva sul seno. Ecco perché non ce l'ha più

Il tatuaggio di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani – GF Vip

Siamo nel pieno della terza puntata del Grande Fratello Vip 6 e il pubblico da Casa sta seguendo con attenzione la puntata. I più attenti, però, in questi giorni si sono chiesti che fine abbia fatto il tatuaggio che aveva Francesca Cipriani sul seno. Ebbene pare che ha gieffina abbia deciso di farlo rimuovere.

Il motivo? Non rientrava più nei suoi gusti. Ma facciamo un passo indietro di qualche anno e torniamo al 2016, quando Francesca Cipriani ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per aumentare la taglia del proprio seno. Al settimanale Nuovo in quell’occasione ha spiegato che la scelta di togliere con il laser il tatuaggio era ormai inevitabile. Queste le sue parole:

“Desidero aumentare di altre due misure il mio seno, che deve passare dalla settima alla nona. Il bocciolo va eliminato prima che si deformi. Il fiore… potrebbe diventare un quercia!”.

Ma ecco una foto di Francesca Cipriani quando ancora portava il tatuaggio sul seno…

Foto di Francesca Cipriani

Una scelta inevitabile da parte di Francesca Cipriani. E voi ricordavate questa curiosità?

Intanto ricordiamo che la gieffina è al televoto con Tommaso Eletti. Il meno votato dal pubblico andrà d’ufficio al televoto per la puntata di venerdì, quando l’eliminazione sarà inevitabile. Unica chance che potrebbe salvarli è il biglietto di ritorno. Chi sarà il fortunato a riceverlo? Non ci resta che seguire con attenzione il GF Vip per scoprirlo.

Tornando a Francesca Cipriani possiamo dire che la concorrente ha mostrato tutta la sua solarità e simpatia all’interno del programma e sta facendo davvero divertire il pubblico a casa e i compagni d’avventura. Lei spera di poter proseguire il suo percorso nel programma e di poter, in qualche modo, farsi conoscere meglio dai telespettatori. La mancanza di casa (e del suo fidanzato) inizia a farsi sentire, ma Francesca non demorde!