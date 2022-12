NEWS

Nicolò Figini | 12 Dicembre 2022

Il fidanzato di Francesca Del Taglia

Qualche tempo fa Eugenio Colombo ha informato i suoi fan della fine della relazione con Francesca Del Taglia. Si è parlato parlato di alcuni tradimenti. Successivamente l’ex è intervenuta sul suoi spazi social per dire la sua. Ha affermato che non avrebbe voluto rendere tutta la questione pubblica. All’epoca stava aspettando a dare la notizia ai follower perché prima voleva risolvere un male che aveva ridotto le aspettative di vita della sua cagnolina. Queste le sue parole:

“È un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore anche il più grande può finire, non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dovere di dover scrivere almeno queste sue righe ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo. Grazie“.

Adesso, però, sembra che Francesca Del Taglia abbia ritrovato la felicità in amore dopo Eugenio Colombo grazie a un nuovo ragazzo. Stando a quanto riporta una delle Stories sul suo profilo Instagram lui si chiama Federico e sul social conta più di 13mila seguaci. Stando alla descrizione e al profilo Facebook sembra essere un musicista e DJ. Per il momento non conosciamo la sua età e non abbiamo altre informazioni in merito alla sua sfera personale. Ha la passione per i tatuaggi.

Francesca Del Taglia insieme al nuovo fidanzato

Questo è tutto. Nel caso in cui dovessimo avere nuove informazioni non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Seguiteci per non perdervi tante altre news.