Come scritto da Giuseppe Candela sulla sua rubrica “C’è chi dice”, Francesca Fagnani sarà presente nella nuova stagione di Vita da Carlo con un cameo in cui interpreta sé stessa.

Francesca Fagnani in Vita da Carlo

Per Francesca Fagnani non c’è grande attesa solo per il suo ritorno con il programma TV di Rai 2, Belve. La conduttrice, infatti, farà un’apparizione molto speciale nella nuova stagione di Vita da Carlo, la serie firmata da Carlo Verdone.

Secondo un’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela sulla rivista Chi, nella rubrica C’è chi dice, Francesca Fagnani prenderà parte alla serie con un cameo in cui interpreterà se stessa.

Una partecipazione curiosa, soprattutto perché arriva dopo un “no” a un ruolo ben più importante sul grande schermo. Sempre secondo Candela, infatti, alla giornalista pare fosse stato proposto di interpretare il ruolo della professoressa “terribile” nel nuovo capitolo del film cult Notte prima degli esami, personaggio che fu interpretato anni fa da Giorgio Faletti. Ma Francesca Fagnani pare abbia rifiutato l’offerta, preferendo restare fedele al suo percorso professionale.

Ecco cosa scrive Giuseppe Candela su Chi:

“Francesca Fagnani e il no alla prof del grande schermo. – Si lavora a un nuovo capitolo del titolo cult Notte prima degli esami. E, come svelato da Chi, il ruolo del professore ‘terribile’ interpretato da Giorgio Faletti, scomparso nel 2014, è stato offerto a Sabrina Ferilli con un cambio di narrazione.

Lo stesso ruolo era stato proposto a Francesca Fagnani. Ma la conduttrice di Belve ha deciso di rifiutare l’offerta perché lontana dal suo percorso giornalistico. Un sì strappato, invece, da Verdone per Vita da Carlo. Un cameo dove però Fagnani interpreterà se stessa.”

Una scelta questa che ha già incuriosito il pubblico. I più, infatti, non vedono l’ora di vederla nella serie televisiva del noto attore e regista, seppur interpretando i panni di sé stessa. Non resta che attendere l’uscita della nuova stagione per scoprire come se la caverà Francesca Fagnani!