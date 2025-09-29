Francesca Fagnani si prepara a portare su Rai 2 la nuova edizione di Belve che, tra i suoi ospiti, potrebbe avere tre volti molto amati e chiacchierati della TV italiana! Ecco tutti i dettagli emersi in questi giorni.

Gli ospiti della nuova edizione di Belve

Il ritorno di Belve è ormai alle porte e Francesca Fagnani non vuole deludere di certo le aspettative una nuova stagione ricca di ospiti bomba. A rivelare il primo nome ufficiale è stata la newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch, curata da Santo Pirrotta. E il nome scelto per aprire la nuova edizione sarebbe, secondo lui, quello di Belen Rodriguez. La conduttrice pare sia pronta a sedersi sullo sgabello più temuto.

“Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo, corteggiamento di Francesca Fagnani”, scrive Pirrotta. “La showgirl argentina è pronta ad affrontare l’arena di Belve. Rodriguez inaugurerà la nuova edizione della trasmissione che partirà a fine ottobre.”

Un colpaccio, considerando che la stessa Belen, in passato, aveva rifiutato l’invito. “Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva”, aveva dichiarato come ricordato da Pirrotta. Dopo tanti tentennamenti, è finalmente arrivato il “sì” tanto atteso.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo Gabriele Parpiglia, anche Barbara d’Urso e Rocio Munoz Morales potrebbero far parte del nuovo ciclo di interviste. “Rocio a Belve? Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano ora la versione di Rocio Munoz Morales”, ha scritto il giornalista, aggiungendo che insieme alla d’Urso, potrebbe esserci un’apertura di stagione davvero potente.

Al momento, queste restano indiscrezioni non confermate ufficialmente, ma il ritorno di Belve, previsto per fine ottobre su Rai 2, si preannuncia già molto molto interessante e se queste sono le aspettative…. non potrebbe essere altrimenti!