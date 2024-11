Come ha reagito Javier Martinez alla lite tra Shaila e Lorenzo? Mentre la coppia discuteva in giardino, lui era in piscina a scambiare quattro chiacchiere con Helena e Luca. Il gieffino non appena ha sentito che i toni si sono riscaldati parecchio, si è lasciato sfuggire un gesto inequivocabile.

La reazione di Javier Martinez alla lite tra Shaila e Lorenzo

Nervi tesi nella Casa del Grande Fratello, quando ieri Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno ampiamente litigato. Non se le sono mandate a dire i due e hanno avuto un duro confronto dove non sono mancate urla. In seguito hanno chiarito le divergenze, ma come l’hanno presa gli altri? Spiccano in particolare le reazioni di Javier Martinez e di Helena Prestes, che in quel momento erano in piscina a parlare con Luca Calvani.

Mentre in regia 2 si teneva il faccia a faccia di fuoco tra Shaila e Lorenzo, in regia 1 Luca che dall’altra parte c’era una discussione in corso: “Ma chi è che strilla?”, ha detto in seguito. Javier Martinez ha subito spiegato si trattasse proprio della ballerina. Calvani si è girato di scatto, per poi dire: “Io ho timore”.

Dopo un sospiro e aver sgranato gli occhi, Javier Martinez ha fatto cenno ai suoi compagni: “Com’era?”, per poi mimare con le mani la parola “CLIP”. Helena dalla sua ha bacchettato il coinquilino, consigliando amichevolmente di smetterla. Nel mentre sia Luca che Javier hanno continuato: “Vai con la clip…1….2….3…. e poi live”.

Dopo qualche altro scambio di battute tra Javier Martinez e i suoi compagni, i tre hanno continuato la loro conversazione stando fuori dall’accaduto.

Nel frattempo intanto pare che Javier Martinez abbia lasciato intendere di nutrire una certa curiosità nei confronti di Helena Prestes. Se inizialmente i due non sembravano calcolarsi troppo, recentemente si sono avvicinati e hanno instaurato un bel legame, tanto da trascorrere anche del tempo insieme, come accaduto ieri sera. Scatterà la scintilla tra loro? Ma in caso ciò dovesse verificarsi come la prenderanno Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato?