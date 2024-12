Questa sera sta andando in onda su Rai 2 l’ultima puntata di Belve e tra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è anche Jovanotti. Secondo i più maliziosi però la conduttrice e il cantante avrebbero lanciato una presunta stoccata a Teo Mammucari.

Le parole di Francesca Fagnani e Jovanotti

Grandi emozioni questa sera a Belve. Su Rai 2 sta andando infatti in onda l’ultima puntata di questa edizione del fortunato programma condotto da Francesca Fagnani, che quest’anno ha ottenuto un ottimo successo. Tra gli ospiti della trasmissione stasera c’è anche Jovanotti, che per la prima volta si è raccontato a cuore aperto. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del pubblico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A intervista iniziata, proprio Lorenzo Cherubini si è rivolto alla Fagnani e a quel punto ha affermato: “È la prima volta che mi danno del lei in tutta la vita. Mi piace, non è male. Tu lo fai pensando di creare una distanza tra di noi ma invece non lo sai facendo. Non riuscirai a creare una distanza”. Pronta dunque la replica della conduttrice, che ha dichiarato: “Musica per le mie orecchie”.

– È la prima volta che mi danno del lei. Mi piace. Tu lo fai pensando di creare una distanza tra noi ma non è così

• Musica per le mie orecchie #Belve pic.twitter.com/0DQYv5ZUIe — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 17, 2024

Sui social così i più maliziosi hanno ipotizzato che Francesca Fagnani e Jovanotti abbiano lanciato una stoccata a Teo Mammucari. Solo la scorsa settimana, come tutti sappiamo, il comico non aveva ben reagito al tono formale usato dalla conduttrice e dopo un botta e risposta ha lasciato lo studio.

In questi giorni dunque l’accaduto ha fatto molto discutere e in molti si sono schierati contro Mammucari, che nel frattempo è intervenuto per dare la sua versione dei fatti.