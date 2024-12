Dopo il provvedimento assegnato ad alcuni allievi di Amici 24 per il mancato ordine in casetta, sono nate alcune discussioni tra i concorrenti, culminate con l’intervento di Anna Pettinelli. L’insegnante ha chiesto al programma che, oltre al suo allievo Nicolò, anche le altre persone segnalate dalla redazione di Amici 24 come meno collaborative nelle pulizie, venissero messe in sfida.

Disordini nella casetta di Amici 24 tra gli allievi dopo la punizione per le pulizie

Nella puntata del daily di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi, gli allievi hanno affrontato una situazione piuttosto tesa dopo i rimproveri ricevuti nella puntata di domenica per il disordine in casetta. Alcuni erano stati puniti con la maglia della sfida, mentre altri no. Questo ha poi scatenato discussioni e malumori.

Al centro della polemica è finito soprattutto Nicolò, che ha manifestato un certo disappunto, ritenendo ingiusto il provvedimento a suo carico. Altri allievi di Amici 24 che partecipano quanto o addirittura meno di lui alle pulizie, infatti, non avevano ricevuto la maglia della sfida.

Non trovava, dunque, corretto che invece lui la dovesse indossare. Tra i nomi citati da Niccolò ci sono stati in particolare Luk3, Daniele e Senza Cri. Ad un certo punto, il cantante ha dichiarato davanti a tutti che ne avrebbe parlato con Anna Pettinelli, la sua insegnante, per chiarire la situazione.

Successivamente, la redazione di Amici 24 ha stilato una vera e propria classifica delle pulizie, suddividendo gli allievi in tre fasce: Nicolò è risultato nella fascia intermedia insieme ad altri, tra cui anche Senza Cri. In fondo alla classifica c’era poi Luk3.

Per fare chiarezza sul contributo degli allievi alle pulizie, la produzione ha chiesto il parere alla redazione che li segue 24 ore su 24 e sono state stilate tre fasce, a seconda del livello di collaborazione in casa #Amici24 pic.twitter.com/XJCDpazncw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 17, 2024

Durante l’incontro con Anna, seguito in diretta dagli altri allievi in casetta, Nicolò ha provato a spiegare la sua posizione. È risultato, però, poco chiaro, tanto da dare l’impressione di essere lì per riportare i nomi di chi, secondo lui, meritava la stessa punizione. Questo ha scatenato l’ira e la delusione degli altri compagni, soprattutto di Senza Cri, che si è sentita chiamata in causa ingiustamente.

Subito dopo Nicolò incontra la prof Anna Pettinelli e la produzione decide che gli altri allievi possono assistere all’incontro dalla casetta #Amici24 pic.twitter.com/MBuQpVW8od — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 17, 2024

La cantante, nel cercare di spiegare la propria posizione ai compagni, ha percepito che Trigno la stesse prendendo in giro facendole il verso. Senza Cri si è molto alterata con il compagno, che ha subito cercato di scusarsi e chiarire. A detta, sua, infatti, non voleva prendersi gioco di lei, ma solo sdrammatizzare.

Senza Cri mentre si confronta con i compagni… #Amici24 pic.twitter.com/vA3PndsLeM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 17, 2024

Rientrato in casetta, Niccolò ha poi cercato di spiegarsi, sostenendo di non aver mai voluto parlare male di nessuno. Tuttavia, l’incontro con la Pettinelli ha avuto conseguenze. Anna ha chiesto che anche gli altri studenti della stessa fascia di Nicolò, oltre a Luk3 in ultima fascia, ricevessero la maglia della sfida. La decisione ha riacceso le tensioni tra gli allievi, lasciando un clima carico di nervosismo, con un Nicolò in lacrime per il senso di colpa.