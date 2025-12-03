Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, Francesca Fagnani sarà ospite alla finale di Tú Sí Que Vales, in onda su Canale 5 sabato 6 dicembre.

Francesca Fagnani arriva a Tú Sí Que Vales

L’ultima edizione di Belve si è appena conclusa e anche quest’anno il fortunato programma di Rai 2 ha ottenuto un enorme successo. Francesca Fagnani nel mentre si prepara già a tornare in tv e stavolta ricambierà il favore a Maria De Filippi, che per tutte le 5 puntate della trasmissione ha fatto parte del cast fisso. Ma dove vedremo dunque la giornalista romana? A rivelarlo è Davide Maggio.

Stando a quanto si legge, la Fagnani sarà ospite alla finale di Tú Sí Que Vales, che andrà in onda su Canale 5 sabato 6 dicembre. Secondo quanto riferito, Francesca prenderà parte alla finale del Lipsync insieme ai giudici, durante la quale verrà decretata la performance migliore. Quest’anno a prendere parte alla gara sono stati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Fiorella Mannoia a Simona Ventura, passando per Ilary Blasi, Mara Venier, Gigi Marzullo e tanti altri.

Solo ieri sera intanto, nel corso dell’ultima puntata di Belve, Francesca Fagnani è finalmente riuscita ad intervistare Maria De Filippi e naturalmente non sono mancate le emozioni. La conduttrice Mediaset, a domanda diretta della padrona di casa, ha infatti rivelato chi riporterebbe in vita per due minuti e, visibilmente commossa, ha affermato:

“Farei uno strappo alla regola e sceglierei tre persone. Porterei mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. Porterei mia madre, a lei direi un sacco di cose. Ripensando a tante cose che ha fatto, di cui a volte mi sono lamentata, col senno di poi ho capito il perché dei suoi comportamenti, che prima pensavo fossero sbagliati. Poi Maurizio, qui faccio ancora più fatica dei due sommati. Penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico. Però non so se gli ultimi momenti ha sofferto. Quindi gli chiederei questo”.

