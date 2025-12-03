Sta per partire l’Hallelujah Film Festival, in programma a Castel Gandolfo dal 6 al 13 dicembre 2025. Tra gli ospiti della manifestazione anche Liliana Cavani, Noa e Cristiana Capotondi.

Tutto sull’Hallelujah Film Festival

La prima edizione dell’Hallelujah Film Festival sta per partire. La manifestazione, dedicata al cinema, si svolgerà a Castel Gandolfo dal 6 al 13 dicembre 2025 e tutto è pronto per la prima giornata. Il Festival, fondato da Pascal Vicedomini e promosso dall’associazione no profit The Artists Club Italia, offrirà una settimana di proiezioni, incontri e testimonianze. Ad ospitare la kermesse saranno alcuni dei luoghi simbolo del territorio: il Centro Mariapoli, il Borgo Laudato Si’, la Scuola Paolo VI, la Chiesa di San Tommaso da Villanova e la Sala Consiliare del Comune di Albano Laziale.

Tra gli ospiti ci saranno Liliana Cavani, Noa, Cristiana Capotondi, Lina Sastri, Andrea Griminelli, Andrea Morricone, Marco Leonardi, Maria Pia Calzone e Marco Pontecorvo. Ad aprire il Festival sarà il film di Lina Sastri La casa di Ninetta. Il 7 dicembre si renderà invece omaggio a Ennio Morricone, con la proiezione di Mission di Roland Joffé. Proprio in questa occasione saranno conferiti due riconoscimenti speciali. Il primo ad Andrea Morricone, il secondo al flautista Andrea Griminelli, tra i principali ambasciatori nel mondo dell’opera del celebre artista.

Il programma dell’Hallelujah Film Festival si arricchisce anche di altri attesissimi appuntamenti, come le proiezioni de La vita è bella di Roberto Benigni e di Io Capitano di Matteo Garrone. Ci sarà anche spazio per i grandi maestri del cinema italiano, da Giuseppe Tornatore a Pupi Avati.

Come annunciato, tra gli ospiti ci saranno anche la regista Liliana Cavani, presente con il film Francesco, e Cristiana Capotondi, protagonista di una presentazione speciale del film Chiara Lubich – L’amore vince sempre.

