Dominio assoluto di Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano Cortina: oro nei 3000m e record olimpico.

Federica Lollobrigida medaglia d’oro alle Olimpiadi

Si sono aperte alla grande le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia. Dopo l’argento e il bronzo in discesa libera maschile con Giovanni Franzoni e Dominik Paris, ora è la volta di festeggiare con Francesca Lollobrigida che ha regalato l’oro agli azzurri e un record.

Nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa di origini romane, 35 anni appena compiuti recentemente, ha letteralmente dominato nei 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28.

Nel pattinaggio di velocità peraltro si tratta della prima volta per il nostro Paese, che ha conquistato l’oro ai Giochi invernali.

Il podio nei 3000 metri femminili

Ricordiamo che l’argento è andato alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2”26, mentre il bronzo alla canadese Valerie Maltais a +2”65.

A sorpresa invece le olandesi, anche loro favorite per la vittoria, hanno dovuto rinunciare al sogno olimpico di centrare la vittoria. L’Italia ha avuto la meglio e per loro non c’è stata occasione nemmeno per un secondo o terzo posto.

Insomma Francesca Lollobrigida è riuscita a dimostrare tutto il suo valore e a ottenere un meritato successo.

Il record di Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano Cortina

A Pechino aveva conquistato un argento e un bronzo, stavolta Francesca Lollobrigida si è rifatta con l’oro alle Olimpiadi e ha anche realizzato anche il record.

Questo perché nei 3.000 metri femminili si è imposta con un tempo di 3’54”28, realizzando così il nuovo record dei Giochi.

