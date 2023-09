Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

Uomini e donne

Ieri 15 settembre 2023 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che vedremo in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Ma quali sono tutte le anticipazioni? Scopriamole insieme e iniziamo dal Trono Over...

Uomini e Donne: il bacio tra Gemma e Maurizio

Come riferisce LorenzoPugnaloni.it grande protagonista è stata Gemma Galgani. La dama torinese infatti ha deciso di approfondire la conoscenza con Maurizio. Tra i due ci sarebbe stato finalmente l’atteso bacio.

Il cavaliere è più giovane di Gemma, ma questo non sembra pesare a nessuno dei due. Tra l’altro lui stesso ha dichiarato che dopo la puntata avrebbe fatto ritorno a Livorno. Tina Cipollari con la sua solita ironia ha suggerito alla Galgani di lasciare Uomini e Donne e unirsi a Maurizio.

Ma le notizie sul Trono Over non sono finite qui. Non solo Gemma, anche Aurora Tropea e Marco hanno avuto una piacevole uscita e tra loro è scattato il bacio. Entrambi hanno preso l’importante decisione di non conoscere altri protagonisti del parterre di Uomini e Donne, ma concedersi una sorta di “esclusiva”.

Le premesse dunque per una puntata interessante sembrano esserci tutte. E non è finita qui.

Le anticipazioni del Trono Classico

Sempre secondo le anticipazioni riferite dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, non mancano novità anche per il Trono Classico di Uomini e Donne.

È giunta una segnalazione su Carlo, il corteggiatore di Manuela Carriero. In studio c’è stata quindi una discussione sull’accaduto e dopo aver valutato insieme il tutto sia Tina Cipollari che Gianni Sperti hanno preso le difese del ragazzo. Nonostante ciò c’è comunque stato uno scontro tra la tronista e il giovane. La Carriero si è detta innervosita dall’accaduto, ma alla fine della fiera hanno chiaro. Intanto Manuela a Uomini e Donne sta facendo conoscenza anche di Michele e Damiano.

Novità anche sugli altri due tronisti. Iniziamo da Brando Ephrikian che si è concesso un’esterna con Raffaella. Questa situazione sembra aver provocato del nervosismo in Beatrix. La corteggiatrice infatti pare abbia voluto fare un’esterna con lui. Sempre la ragazza, peraltro, sta conoscendo sia Cristian che Brando, ma ha deciso di mantenere ancora qualche riserva e non dichiararsi né a uno né all’altro.

A Uomini e Donne spazio anche a Cristian Forti. Lui è uscito con Valeria e con un’altra corteggiatrice di nome Valentina. I tronisti quindi stanno valutando e non si vogliono precludere la conoscenza con altre ragazze all’interno del programma.