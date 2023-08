NEWS

Nicolò Figini | 13 Agosto 2023

Temptation Island

La risposta di Francesca Sorrentino

Durante la loro partecipazione a Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno deciso di non uscire insieme dal reality. Purtroppo non sono riusciti a superare i loro problemi e hanno pensato fosse meglio separarsi definitivamente. Questa linea di pensiero continua ancora oggi e anche se tra i due sembra esserci dell’astio, Manuel ha affermato che non è assolutamente così:

“Ciao a tutti. Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi riguardo la storia che ho messo ieri e pensiate che sia riferita a Francesca. Ma non è così.

Vi smentisco questa cosa, è stata una cosa detta così in generale tanto per. Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente come giusto che sia”.

Anche Francesca Sorrentino ha risposto ad alcune domande sui social e così facendo rivelando se tra lei e l’ex compagno potrà mai esserci un ritorno di fiamma. L’ex concorrente di Temptation Island ha affermato che quasi sicuramente non accadrà. Adesso sa quello che vuole davvero da un suo futuro nuovo amore:

“Rispetto, stima, fiducia, protezione, che sia una certezza in ogni momento di difficoltà della vita e amore incondizionato. Come mio papà. Esiste?“

Tra le tante domande, però, le è anche arrivata una proposta che l’ha molto divertita. Un ragazzo di nome Manuel, che ha affermato di partire svantaggiato a causa del nome, ha dichiarato che gli piacerebbe conoscerla. Francesca ha commentato in maniera divertita: “No, non è un buon punto. Però sei simpatico“.

La sorrentino accetterà questa proposta? Staremo a vedere che cosa deciderà di fare. Noi vi terremo aggiornati in caso di ulteriori sviluppi. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.