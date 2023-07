Chi è Edoardo Corianò di Temptation Island 2023? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Chi è

In questa nuova edizione di Temptation Island Edoardo Corianò si è messo in mostra per la vicinanza a Vittoria Egidi, fidanzata di Daniele De Bosis. Cosa sappiamo sul tentatore? Ecco chi è, qual è la sua età, cosa conosciamo della vita privata e dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Edoardo Corianò

Nome e Cognome: Edoardo Corianò

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Catania

Età: 27 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: commesso e buttafuori

Fidanzata: Edoardo è single

Figli: Edaordo non ha figli

Tatuaggi: Edoardo ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @edoardocrn

Edoardo Corianò età, altezza e biografia

Quanti anni ha Edoardo, il tentatore di Temptation Island e qual è il suo cognome? Lui si chiama Edoardo Corianò, è nato a Catania nel 1996 (anche se non conosciamo la data di nascita completa). La sua età è di 27 anni.

Non sappiamo darvi informazioni su altezza e peso del single.

Il ragazzo è diplomato e ha conseguito il titolo di studio nel 2015 presso l’Istituto Scolastico Savoia (Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale). È un ragazzo amante dello sport e in passato a livello agonistico ha praticato il pugilato. A causa di un infortunio però ha dovuto abbandonare.

Queste le poche informazioni che abbiamo su Edoardo di Temptation Island 2023.

Vita privata

Della vita privata di Edoardo Corianò purtroppo non si conosce nulla. Sappiamo solo che è appassionato di pugilato, che ha praticato fino all’infortunio come spiegato prima.

Che lavoro fa Edoardo di Temptation Island? Negli anni sappiamo che ha svolto diversi lavori dal commesso per il noto marchio Adidas (e non solo) al Lattoniere per passare al Kitchen Porter a Londra o l’animatore sportivo e così via. Ma oggi? In questo momento Edoardo è commesso in un negozio e si occupa di sicurezza nelle discoteche.

E per quanto riguarda la sfera sentimentale: Edoardo Corianò di Temptation Island ha una fidanzata? Il ragazzo se ha preso parte al programma significa non può mai essere fidanzato. Oggi è single e in cerca dell’anima gemella.

Il suo motto è “Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”.

Dove seguire Edoardo di Temptation Island: Instagram e social

Presente sia su Instagram che su Facebook, Edoardo Corianò di Temptation Island 2023 è molto attivo sui social.

Se il profilo di Facebook risulta privato, in quello di Instagram invece possiamo vedere che sono presenti alcune foto. Molti sono selfie o scatti realizzati in occasione di uscite o cerimonie.

In ogni caso il ragazzo mette in mostra il suo fisico e i suoi tatuaggi, ottenendo like e apprezzamenti dagli utenti che lo seguono. Ecco alcune foto…

Foto di Edoardo Corianò di Temptation Island 2023

Le foto di Instagram di Edoardo di Temptation Island

A oggi Edoardo Corianò di Temptation Island vanta più di 3000 follower. Altra curiosità. Nella biografia di Instagram ha scritto: “Dalla parte dei più deboli”.

Edoardo Corianò a Temptation Island 2023

Quando andrà in onda Temptation Island 2023? È la domanda che in tanti si sono posti. Ebbene il programma condotto da Filippo Bisciglia è in onda dal 26 giugno.

Oltre alle coppie nella trasmissione non mancano tentatori e tentatrici, pronti a mettere alla prova l’amore dei protagonisti. Insieme a Edoardo Corianò citiamo anche Lollo Di Curzio, Davide Blanda, Fouad Elshafie, Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

Tra le tentatrici, invece, Greta Rossetti, Benedetta Pascali , Carmen e Roberta De Grazia.

Le coppie di Temptation Island 2023

Chi parteciperà a Temptation Island 2023? In totale sono 7 le coppie che hanno deciso di mettere alla prova le proprie relazioni. E ve li presentiamo qui sotto:

Al termine del viaggio decideranno se proseguire insieme il percorso o mettere un punto alla propria storia. Chi ha lasciato Temptation Island 2023? Al momento Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide e, infine, Isabella e Manu.

Quanto vengono pagati i concorrenti di Temptation Island? Non è mai stato reso noto il compenso ricevuto dai partecipanti del reality show di Canale 5. Ma sono emerse le presunte cifre dei tentatori. Si parla di un guadagno che si aggira intorno ai 150 / 200 Euro.

Il percorso di Edoardo a Temptation Island

Come procede il percorso di Edoardo Corianò a Temptation Island 2023? Il tentatore aveva inizialmente attirato l’attenzione di Francesca Sorrentino durante la presentazione.

Poi però nel corso delle puntate il single si è avvicinato a Vittoria Egidi. Con il passare dei giorni i due sembrano essere sempre più affiatati. Oltretutto Edoardo Corianò ha domandato a Vittoria come faccia a stare con un ragazzo come Daniele.

Pian piano questa situazione che si è creata ha provocato la gelosia di Daniele De Bosis.

(IN AGGIORNAMENTO)