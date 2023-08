NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Noemi Bocchi secondo l’ultima indiscrezione sarebbe stata convocata in tribunale per parlare del divorzio Totti-Blasi

Divorzio Totti-Blasi: convocata Noemi Bocchi?

Il prossimo 20 settembre sarà una data importante per il divorzio che vede Francesco Totti e Ilary Blasi. A un anno di distanza dall’addio i loro avvocati stanno preparando tutto l’occorrente. Sembrerebbe però, secondo il settimanale Oggi, che saranno convocati diversi testimoni a raccontare la loro versione.

Si parla di persone vicine alla coppia (persino presunti amanti avvicinati ai due) che possano aiutare a ricostruire i fatti e stabilire dunque chi avrebbe tradito per primo. Questo dovrebbe essere uno spartiacque quindi per individuare chi ha più responsabilità sulla fine del matrimonio. Almeno secondo quanto si legge sul settimanale di gossip.

Proprio tra le colonne della rivista abbiamo scoperto che Noemi Bocchi sarebbe stata convocata negli ultimi giorni, stando a tali indiscrezioni. Ma non vi è certezza al momento su questo pettegolezzo, da prendere con le pinze. Soffermandoci infatti su questo punto pare infatti che Ilary Blasi ha sempre dato la colpa a lei e all’ex marito Francesco Totti sulla fine della storia. Dal canto suo il Pupone ha sempre negato e riversato le colpe proprio sulla presentatrice.

“Noemi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie” si legge nel trafiletto riportato dal magazine. Sempre qui viene presa in considerazione “una lista dei flirt di Ilary Blasi”, che potrebbe essere coinvolta.

Intanto in attesa di scoprire cosa succederà si pensa all’estate. Sia Francesco Totti che Ilary Blasi continuano a godersi il relax con i rispettivi attuali compagni. L’ex capitano della Roma è inseparabile accanto alla sua fidanzata Noemi Bocchi, mentre invece Ilary è felice insieme a Bastian Muller. Per loro di recente si era parlato di voci di una presunta crisi. Ma come mostrato sui social, in realtà, si tratterebbe di rumor senza alcun fondamento.

Attendiamo dunque sviluppi e novità sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tra i più discussi degli ultimi anni.