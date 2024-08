Ecco come ha reagito l’ex fidanzato di Francesca Sorrentino, Manuel Maura, alla notizia del trono a Uomini e Donne

Nella giornata di ieri Francesca Sorrentino è stata annunciata come seconda tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Ma qual è stata la reazione dell’ex fidanzato Manuel Maura?

La reazione dell’ex di Francesca Sorrentino

Ieri pomeriggio sono stati annunciati i primi tre tronisti che prenderanno parte alla nuova edizione di Uomini e Donne. Tra questi abbiamo conosciuto Alessio, un ragazzo di 30 anni che lavora come imprenditore nella ristorazione, e altri due volti noti al grande pubblico. Stiamo parlando di Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, e Francesca Sorrentino, ex fidanzata di Temptation Island.

Tutti sembrano essere stati ben accolti dai social, soprattutto Francesca perché in molti speravano di vederla sul trono già dalla scorsa edizione. Adesso il suo cuore è libero e a rivelarlo è stata proprio lei nel video di presentazione all’interno del quale ha affermato di essere single da giugno.

In questo modo ha chiarito che la relazione con l’ex Manuel Maura è terminata e anche se ci hanno riprovato, purtroppo, le cose non sono andate come aveva sperato. Ed ecco che oggi Francesca Sorrentino si ritrova tronista con la speranza di trovare il vero amore a Uomini e Donne. Ma in molti si chiedono quale sia stata la reazione dell’ex fidanzato.

La presunta reazione di Manuel Maura al trono di Francesca Sorrentino

Come vediamo dalla foto qui sopra non si è fatta attendere e Manuel Maura ha scritto sul proprio profilo Instagram una frase: “Ogni giorno la vita ci riserva grandi sorprese“. Ovviamente non sappiamo se il messaggio sia indirizzato a Francesca, ma il tempismo ha reso sospettosi tutti i fan. Voi cosa ne pensate?

Adesso non ci resta che attendere la messa in onda delle registrazioni durante la quale vedremo l’ingresso in studio di tronisti mentre faranno la conoscenza dei corteggiatori e delle corteggiatrici.