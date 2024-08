Carlo Marini è stato uno dei corteggiatori, insieme a Michele Longobardi, di Manuela Carriero nella scorsa edizione. Ecco come avrebbe reagito alla notizia del trono assegnato al suo rivale in amore.

La presunta reazione di Carlo Marini

Ieri sera sono state effettuate le registrazioni della prima puntata di Uomini e Donne, ma nel tardo pomeriggio sono anche stati annunciati i tre tronisti della nuova edizione. Stiamo parlando dell’imprenditore trentenne Alessio, dell’ex volto di Temptation Island Francesca Sorrentino e di Michele Longobardi.

Quest’ultimo nel 2023 ha assunto le vesti di corteggiatore di Manuela Carriero, il cui cuore era diviso anche con Carlo Marini. Purtroppo alla fine del percorso non ha scelto nessuno dei due perché non sentiva un legame abbastanza profondo da poter condividere la sua vita quotidiana.

Adesso Michele Longobardi avrà una nuova occasione come tronista di Uomini e Donne, mentre Carlo lo abbiamo visto nell’edizione estiva di Temptation Island come tentatore. Sembrava che ci fosse un flirt in corso con Martina De Ioannon, ma pare che la loro frequentazione sia terminata ancora prima di iniziare.

Come avrebbe reagito, quindi, Carlo Marini alla possibilità che Maria De Filippi ha dato a Michele? Stando a una segnalazione arrivata a Deianira Marzano sembra che non l’abbia presa troppo bene: “Infatti è nero. Tramite amici in comune gli rode troppo che il suo rivale sia sul trono“.

Insomma, stando alle parole di questo utente sembra proprio che Carlo Marini avrebbe gradito essere al posto di Longobardi, ma non è andata così. Adesso non ci resta che vedere come se la caveranno i nuovi tronisti e se riusciranno a farsi amare dal pubblico come successo più volte in passato.

L’appuntamento con la prima puntata è programmato per lunedì 9 settembre 2024, ma le prossime registrazione verranno effettuate la prossima settimana.